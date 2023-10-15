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卡那卡那富族齊聚「米貢祭」　傳統祭儀線上看零時差

▲一年一度的米貢祭於那瑪夏區瑪雅里的卡那卡那富族男子聚會所(cakʉrʉ)舉辦。（圖／高市府原民會提供）
▲一年一度的米貢祭於那瑪夏區瑪雅里的卡那卡那富族男子聚會所(cakʉrʉ)舉辦。（圖／高市府原民會提供）

記者陳美嘉／高雄報導

臺灣卡那卡那富族發展協會今（15）日於那瑪夏區瑪雅里的卡那卡那富族男子聚會所(cakʉrʉ)舉辦一年一度的米貢祭(mikongu)，米貢祭是卡那卡那富族人最重要的祭典之一，在卡那卡那富語「米貢」（mikong），意思是「小米」。如同所有台灣原住民族一樣，卡那卡那富族依循每年小米的生長與收成，來決定祭典的舉行，族人會在每年秋天慶祝小米豐收，感謝天神與祖靈的庇佑。

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▲「祭典線上看Live直播」讓民眾可以跨地域、零時差觀看部落傳統祭典。（圖／高市府原民會提供）
▲「祭典線上看Live直播」讓民眾可以跨地域、零時差觀看部落傳統祭典。（圖／高市府原民會提供）
米貢祭共有11個程序，其中祭典的開端，是由夢見好夢的族人給族人帶來喜樂的訊息，帶起整個祭典。在完成一連串的家族圍祭、狩獵報戰功、祭拜儀式、祈福儀式後，族人圍聚唱歌跳舞，慶祝豐收的喜悅。

這難得的祭典，在高市府原民會、直播團隊與臺灣卡那卡那富族發展協會三方合作下，執行「祭典線上看Live直播」，透過多機直播多平台網路曝光，將部落傳統祭典跨地域、零時差完整呈現，而這次也請到原住民族電視台，本身也是卡那卡那富族人的主播孔岳忠，單擔當線上直播的解說員，讓一般民眾能夠更淺顯易懂的了解祭典意涵。

▲米貢祭共有11個程序，在完成一連串的家族圍祭、狩獵報戰功、祭拜儀式、祈福儀式後，族人圍聚唱歌跳舞，慶祝豐收的喜悅。（圖／高市府原民會提供）
▲米貢祭共有11個程序，在完成一連串的家族圍祭、狩獵報戰功、祭拜儀式、祈福儀式後，族人圍聚唱歌跳舞，慶祝豐收的喜悅。（圖／高市府原民會提供）
高雄市長陳其邁表示，高雄擁有全台灣原住民完整 16 族群人口居住，文化多元。而卡那卡那富族為台灣原住民族第 16 族的族群，也是高雄市的特有族群，人數極少，所以文化保存顯得特別重要。除了協助地方建設發展，在未來也會持續透過地方到中央的資源連結，協助地方族群文化、語言、教育上的發展傳承，讓族人們可以更安心的居住在高雄這片屬於大家的土地上。

今天活動中央原民會族群委員紹布‧拉巴阿里札、立法委員伍麗華、高雄市原住民議員陳幸富、范織欽及高忠德、高雄市政府副秘書長張家興，以及高市府原民會主委阿布斯也一同參與。

▲米貢祭是卡那卡那富族人最重要的祭典之一，族人會在每年秋天慶祝小米豐收，感謝天神與祖靈的庇佑。（圖／高市府原民會提供）
▲米貢祭是卡那卡那富族人最重要的祭典之一，族人會在每年秋天慶祝小米豐收，感謝天神與祖靈的庇佑。（圖／高市府原民會提供）
議員陳幸富感謝市長陳其邁十分重視原民文化及原鄉建設，讓族人能在重建的男子聚會所(cakʉrʉ)舉辦神聖的米貢祭，也希望能有更多的卡那卡那富族人一起回到部落，學習傳承自己的文化。那瑪夏區長孔賢傑說到，謝謝高市府原民會推動祭儀線上看，讓無法回到那瑪夏區的族人能夠透過線上一同參與，也讓卡那卡那富族的文化得以透過創新的方式，讓更多人看見。

高市府原民會主委阿布斯表示，很感動卡那卡那富族人對於自身文化的保存與傳承，很有向心力，尤其這次與族人合作祭典線上看，原民會、製播團隊及族人三方經過多次籌備和會勘，以及祭典呈現時的族語翻譯，每個環節都能感受卡那卡那富族人的用心與積極，希望讓文化能見度提升。而10月28日即將迎來登場今年最後一場祭典線上看-茂林區萬山部落勇士祭，歡迎大家一起前去茂林區親身參與，看見不同族群之間的文化風情。

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