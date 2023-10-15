安心亞被問「國慶災難」尷尬回應：享受每次舞台！阿KEN瘋狂救場
藝人安心亞日前在台中國慶日表演時，遇到現場工作人員尷尬出包的狀況，幸虧憑藉豐富的舞台經驗仍順利完成表演，讓大家直呼：「好敬業！」今（15）日安心亞出席節目《同學來了》3周年粉絲見面會時首度談及此事，並語帶尷尬地回應：「我很享受舞台的，一聽到音樂自然就會...」阿KEN見狀則急忙打圓場。
記者詹鎰睿／綜合報導
日前台中市政府舉辦的國慶晚會，被外界質疑，現場狀況十分混亂。被問到此事，安心亞則尷尬地回答：「就是我每一次表演，都希望可以跟粉絲互動，那天看到現場蠻多人的，所以我很享受舞台的表演！就是在看到很多人的時候，我就會很開心！」
至於當時知不知道被安排面向貴賓席表演，而觀眾全在背後？安心亞則回應：「前面就有溝通好了...」此時，阿KEN見狀立刻平緩，「應該是不會怎麼樣吧？因為對我們（演藝人員）來說，四面八方都是我們的觀眾，OK的！台上台下都一樣！」安心亞聽完後也急忙點頭認同。
另外，還有工作人員突然在彩排時放歌，被問有沒有嚇到？安心亞坦言，其實還好，強調自己一直都很享受舞台，「一聽到音樂自然就會...」阿KEN再度跳出來圓場，「要知道這是幸福的啦！像我們都沒音樂，看安心亞一上去OK的。」