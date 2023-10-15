▲AI導入醫療保險　健保署智慧醫療升級8策略曝光

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台灣數位醫療現況政府端
石崇良表示，台灣資訊化發展多年，早在1995年實施健保就已開始數位化，但設置已屆28年，亟需升級。公衛資訊系統與資料庫之資料標準，缺乏一致性與互通性；健保資訊系統與資料庫部分，政府單位擁有全國最大資料庫，資安應符合最高標準，且服務對象涵括全國醫療院所、產業及政府多部門，系統亟需升級。另行政費用低，不到健保預算1％也須解決。
醫療端
目前台灣約有5百家大小醫院、2萬家診所、8千多家藥局等醫事機構，集團醫院雖推動智慧醫療，卻難以複製。各家醫療資訊自成系統，難以互通。小醫院也缺乏開發數位醫療與資安維護之能力。
產業端
欲取得所需資訊障礙重重，單一醫院之成功經驗難以複製，產品商業營運模式也尚待建立，還有法規鬆綁與建立一致性標準規範也是問題。
民眾端
隨著科技進步與疫情影響，民眾自主意識抬頭，從健保資料提供者轉變為資料參與者，且疫後對於創新照護模式的接受度也逐漸提高，透過資料回饋與健康賦能，強化自我健康管理。
智慧醫療升級 數位轉型計畫石崇良說明，為了解決上述問題，衛福部推動智慧醫療升級，也稱數位轉型計畫，三大層次包括：科技發展計畫、公共建設計畫、社會發展計畫，目標建立符合國際趨勢之次世代數位醫療平台、與國際接軌標準架構為基礎、以病患為中心提供服務生態系統，預計明年3月計畫成型。而健保署、疾管署、國健署、食藥署各部門之間也進行資料格式標準化規範盤點，建立共通欄位格式及編碼實作指引。
透過健保數位升級，可提升健保資訊效能與安全，提供國人適切、可近及永續的全人全程健康照護。同時擴大公私部門合力協作，加速醫療照護數位轉型，並且完善資料治理，建立健保大數據資料生態系。
面向一 民眾健康賦能策略1 建立「家醫大平台」
建構個人化初級照護健康管理平台，研議資料治理架構，並進行歸戶與授權管理。提供優化健康資料整合、主動示警風險預測。另同步整合應用數位化追蹤管理及精進個人化健康管理平台。
策略2 個人健康資料加值
公私協力擴大健康存摺資料運用，促進民眾健康識能，例如整合個人穿戴式健康資訊、優化健康資料整合流程、整合個人健康資料、完善健康存摺SDK管理機制，創造健康資料應用的生態圈。
面向二 雲端系統效率精進策略3 健保雲端查詢系統
打造健保雲端查詢系統3.0，導入醫療支援模型，提升醫療品質與病人安全。雲端系統智慧化、專業化，提供友善使用者介面及多元雲端憑證認證機制。
策略4 數位化審查
擴大真實世界資料收載與分析及導入數位化審查，包括建置健保服務真實世界（RWD）收載系統、暫時性健保支付藥品給付效益評估機制、增修診療項目電子化作業系統級制動追管機制、建立事前審查預檢機制輔助專業審查，建立成效監測平台。
面向三 打破健康照護的圍牆策略5 遠距醫療
新冠疫情期間發展遠距醫療，大約有1,300萬人使用過遠距居家醫療，讓民眾更能接受遠距醫療，醫療院所也提升診療經驗。
策略6 虛擬健保卡
健保快譯通APP開發「虛擬健保卡系統整合視訊診療系統介接程式」，從申請虛擬健保卡、就醫、交付處方、繳費，打造就醫全程數位化，破除空間限制。
面向四 資料生態系策略7 健保人體生物資料庫
打造健康資料生態系統，賦予民眾資料自主權。資料退出機制法制研訂，並建置諮議會和審議小組。建立多元退出申請管道與個人申請狀態資料揭露公開平台，連結資訊收載系統與系統嵌入。另設置資料退出之代表性評估及衝擊預防。
策略8 數位基礎建設
推動基層診所健保雲端HIS，建立開放共通標準，增加資訊串接之互操作性，接軌國際標準。並鼓勵醫療資訊系統廠商上架雲端服務，基層院所轉換使用健保雲。同時提升資安韌性與效能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59533
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