吃到飽每人102元！7人點124盤「只吃兩口」 店家難過PO整桌剩菜
吃到飽餐廳不但有多樣化的料理能選擇，還可以想吃多少就吃多少，卻容易因此出現浪費食物的情況。近日馬來西亞一間餐廳推出優惠活動，每人只要102元台幣就能享用清粥小菜吃到飽，沒想到竟有7人來店用餐，前後一共點了124份小菜，最終剩下整桌剩菜，讓店家難過地在臉書發文寫下：「如果你已知道吃不完，懇請不要浪費。」
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《星洲網》報導，馬來西亞新山當地一間餐廳近日推出「任點任吃」優惠活動，每人只要付馬幣15令吉（約台幣102元）就能享用清粥小菜吃到飽，菜色多達24種。但12日一組客人前來用餐時，7人總共點了124份小菜，有些小菜甚至還一口氣點了5盤，離開後卻留下整桌剩菜，每盤大多都只吃了一、兩口。
店家事後在臉書粉專發文，無奈寫下「我們今天遇到了讓全體員工感到原本真誠被辜負又無可奈何的事，那就是浪費食物，我們覺得心疼又難過，如果你已知道吃不完，懇請不要浪費」。店家同時公布現場畫面及點餐單、收據證明，只見照片中滿桌都是剩菜，雖然有些盤子已被清空，但大多都是剩下超過半盤，當中包含海鮮、蔬菜、煎蛋及肉類。
貼文曝光後，不少網友憤怒譴責該桌客人，「吃不完就罰款吧！真的太過分了」、「就算不好吃也不能浪費，更何況價格已優惠」、「感覺像是惡意點餐」、「真的很不應該，優惠不代表可以亂點」。