NBA／雷霆球星SGA評比歷史最佳五人 名單卻未見LBJ、Curry！
美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆隊球星Shai Gilgeous-Alexander，在不久前的世界杯籃球賽銅牌戰中，扮演球隊穩定軍心的一哥，全場繳出31分、12籃板、6助攻的全能表現，率領加拿大隊擊敗好手雲集的美國隊，拿下銅牌，也是加拿大籃球隊史在世界盃上的最佳成績。
實習記者陳品翔/綜合報導
而在最新NBA 2K官方推特的影片裡，問及SGA他的歷史最佳五人時，他選擇了、Kobe Bryant、Michael Jordan、Allen Iverson、Kevin Durant以及Shaquille O'Neal作為歷史最佳五人， 這支先發陣容攤開一看，擁有令人難以置信的火力，包括一些歷史上具有才華的得分手，但場上的球終究只有一顆，要如何分配球權也是一大問題。
儘管有人認為可能有比SGA更好的答案，像是Magic Johnson、Kareem Abdul-Jabbar這些傳奇球員皆不在名單中，甚至也沒有近代頂級球星「小皇帝」LeBron James、「咖哩小子」Stephen Curry等人，但不論如何，這是SGA自己的心中排名，他可以選擇任何他喜愛的球員。
上季以40勝42敗，排名西區第十的奧克拉荷馬雷霆隊，儘管驚險擠進附加賽，可惜最後仍敗給明尼蘇達灰狼隊，無緣拿到季後賽門票。本季在球隊核心Shai Gilgeous-Alexander的帶領之下，加上去年因傷報銷的選秀榜眼Chet Holmgren霸氣回歸，是否能夠衝擊季後賽，值得關注。