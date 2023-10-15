陳柏霖《極島森林2》見18禁畫面被嚇壞！點名節目最失控來賓
男星陳柏霖與柴犬Afuri擔綱主持的探索生態大型綜藝節目《極島森林2》今（15）日釋出首支預告，集結具俊曄、徐若瑄、黃宣、侯彥西、王淨5位大咖及3位超高人氣Youtuber韓勾ㄟ金針菇、千千進食中、昆蟲擾西吳沁婕一同參與。結果陳柏霖當場見到18禁的畫面，被嚇到招架不住，點名侯彥西和黃宣是最失控的來賓。
記者詹鎰睿／綜合報導
睽違將近2年，《極島森林2》再度從北到南，從宜蘭到小琉球，四趟旅程共錄製20天，陳柏霖不曾喊過累。他說：「每一趟旅程都學習到很多，能夠與朋友有這樣的體驗，真的非常好玩。」
這四趟旅程，陳柏霖分別與具俊曄、金針菇前往宜蘭太平山國家森林遊樂區；與徐若瑄到國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心；與千千到小琉球；與黃宣、侯彥西前往台灣櫻花鉤吻鮭生態中心、司界蘭溪、溪頭自然教育園區；最後與王淨、昆蟲擾西抵達屏東神山部落與藤枝國家森林遊樂區。
四趟旅程有笑有淚，被問到哪一位嘉賓最ㄎㄧㄤ最失控，陳柏霖毫不猶豫地回答：「絕對是黃宣跟侯彥西」。原來黃宣與侯彥西事前互不相識，但都擁有幽默趣味的靈魂，第一次見面便一見如故，玩起遊戲來瘋狂程度不相上下，侯彥西甚至還脫褲露出光滑屁股，陳柏霖在旁直搖頭，無奈苦笑。
陳柏霖表示，第二季不論是工作人員還是藝人們都很投入享受拍攝，自己則是更進入狀況，整個人狀態比起第一季「更鬆」。本季陳柏霖也首次擔任節目監製，從幕後的藝人、學者邀約到節目拍攝時的每日菜單，全都親力親為，絲毫不馬虎，展現處女座細心講究的一面。更多精彩內容都在《極島森林2》。