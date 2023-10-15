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林志潔開箱競總邀鄉親「賴家潔」　羅秉成、柯建銘現身力挺

▲民進黨新竹市立委參選人林志潔今日開箱競總，行政院政務委員羅秉成與民進黨立法院黨團總召柯建銘皆現身力挺。（圖／林志潔競辦提供）
▲民進黨新竹市立委參選人林志潔今日開箱競總，行政院政務委員羅秉成與民進黨立法院黨團總召柯建銘皆現身力挺。（圖／林志潔競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨新竹市立委參選人林志潔競選總部今（15）日舉辦「賴清德林志潔聯合競選總部開箱茶會」，邀請行政院政務委員羅秉成與民進黨立法院黨團總召柯建銘出席。羅秉成表示與林志潔合作的法案多到數不清，而柯建銘則以超專業、超熱忱與超拚命大力推薦，也請新竹鄉親不要哭泣，拜託大家支持林志潔，讓新竹市重返榮耀。

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林志潔今日舉辦競選總部開箱茶會，邀請羅秉成與柯建銘到場力挺。柯建銘致詞說，自己認識林志潔已經20年，長期會向她請教法律。強調對林志潔有三個信心，首先是超專業愛新竹，雖然她是選舉素人，但卻是立法達人，過去協助推動過很多法案；第二個信心是超熱忱，諮詢林志潔問題，她都傾囊相助。第三個信心則是超拚命，投入選戰後遇到每個新竹市民都會把握機會介紹自己，也很努力地跑行程。

柯建銘另評論藍白合，認為藍白合動作頻頻是炒作聲量，連柯文哲故鄉推出的候選人都不敢用黨籍提名，居心可議，民眾黨執政市政停擺，新竹市過去的榮耀更被消磨殆盡，籲請新竹鄉親不要哭泣，拜託大家支持林志潔，當選後讓新竹市重返榮耀。

羅秉成表示，過去常與林志潔一起合作推動法案。他可用五個安來向新竹市民推薦林志潔，第一是國家安全，總召柯建銘過去推動《反滲透法》時都會來向她請教。第二是科技安全，新竹科技產業發展需要營業秘密法規的保護，林志潔是研究營業秘密的專家。

羅秉成說，第三到第五安分別是，金融安全、婦女安全、廉政安全，性平三法、假訊息管制，到妨害司法罪等許多法案的推動都有她的身影。

林志潔表示，開場有新竹隊跳「挺台灣應援曲」熱鬧氣氛也展現團隊團結感，自己從宣布參選至今約100天，要向家人、柯建銘、競選團隊與新竹鄉親表達感謝之意，很多選舉事務都是第一次，雖然很挑戰，但很開心能更接近民眾，未來會持續努力，用專業獲得新竹市民認同。

林志潔說，距離選舉剩下90天，除了原有的既定拜會行程，接下來將有開講活動向市民朋友說明政見，也會舉辦親子活動，針對教育、勞動、婦女權益等相關的座談，歡迎大家有空來競總「賴家潔、來家坐」，盼能凝聚大家力量，前進國會，再造光榮的新竹。

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