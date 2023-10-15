林志潔開箱競總邀鄉親「賴家潔」　羅秉成、柯建銘現身力挺

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柯建銘另評論藍白合，認為藍白合動作頻頻是炒作聲量，連柯文哲故鄉推出的候選人都不敢用黨籍提名，居心可議，民眾黨執政市政停擺，新竹市過去的榮耀更被消磨殆盡，籲請新竹鄉親不要哭泣，拜託大家支持林志潔，當選後讓新竹市重返榮耀。
羅秉成表示，過去常與林志潔一起合作推動法案。他可用五個安來向新竹市民推薦林志潔，第一是國家安全，總召柯建銘過去推動《反滲透法》時都會來向她請教。第二是科技安全，新竹科技產業發展需要營業秘密法規的保護，林志潔是研究營業秘密的專家。
羅秉成說，第三到第五安分別是，金融安全、婦女安全、廉政安全，性平三法、假訊息管制，到妨害司法罪等許多法案的推動都有她的身影。
林志潔表示，開場有新竹隊跳「挺台灣應援曲」熱鬧氣氛也展現團隊團結感，自己從宣布參選至今約100天，要向家人、柯建銘、競選團隊與新竹鄉親表達感謝之意，很多選舉事務都是第一次，雖然很挑戰，但很開心能更接近民眾，未來會持續努力，用專業獲得新竹市民認同。
林志潔說，距離選舉剩下90天，除了原有的既定拜會行程，接下來將有開講活動向市民朋友說明政見，也會舉辦親子活動，針對教育、勞動、婦女權益等相關的座談，歡迎大家有空來競總「賴家潔、來家坐」，盼能凝聚大家力量，前進國會，再造光榮的新竹。