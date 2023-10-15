新北客家義民爺文化祭 挑擔遊行展現多元文化族群融合美
新北市客家義民爺文化祭今（15）日在市民廣場舉行祭祀大典，由新北市代理市長、副市長劉和然擔任主祭官，與客家委員會主任委員楊長鎮等正獻官共同行「三獻禮」，祈求國泰民安、風調雨順。來自各客家社團與各國團隊與成員，並以熱鬧的挑擔遊行展現客家文化傳統與文化之美，展現新北市多元文化及族群融合的特色。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，新北市客家人口超過67萬人，是全台客家人口數第二多的城市，所以如何保留並傳承客家文化一直是市府重視的課題，為推廣客家文化；提到這5年來陸續建置新北哈客館，12月預計在五股成立第6座，感謝學校與市府攜手推廣客家語言文化課程，將客家文化融入學校社團及生活，感謝客家鄉親為台灣做的努力，讓新北市越來越好。
新北市政府客家局長林素琴表示，今年的踩街遊行有來自曼加的非洲戰鼓團、MRG聯合國馬戲團隊、烏克蘭珍珠傳統舞團，還有新住民隊包含日本、韓國、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、緬甸、印尼、柬埔寨等國家及扶輪社國際青少年隊的成員，共同透過挑擔遊行展現客家文化傳統與文化之美，展現新北市多元文及族群融合的特色。
新北市政府客家局指出，今年擴大以虛實整合模式舉辦系列活動，與時俱進宣揚客家義民信仰的精神與價值，除了傳統大典也規劃一系列Hakka藝文Show展演活動，包括新樂園戲劇團「命運天註定」、山宛然劇團「客家武師-徐元帥」，紅瓦民族舞蹈團結合挑擔隊伍展演「茶山姻緣」。
新北市政府客家局說到，另外也邀請客家金曲歌手東東樂團主唱湯運煥，重新詮釋《少年讀書愛用心》、《挑(㧡)擔歌》、《桃花開》及《好好做事好將來》4首客家歌曲，期盼透過活動帶領民眾更加深入認識新北客家多元面貌。