挨批為哈馬斯說話！以色列擬關閉半島電視台分社 稱有大外宣嫌疑
以巴衝突升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯與以色列各自藉由交好國家替其發聲，哈馬斯批評西方媒體忽視過去以色列對巴勒斯坦人的壓迫，以色列則在日前尋求關閉半島電視台的以色列分社，指責半島電視台煽動群眾支持哈馬斯組織，而在此之前一個外媒記者團在以軍黎巴嫩南部砲擊時受到波及，包含1名路透社記者死亡，還有6名路透社、法新社和半島電視台的記者受了傷。
國際中心楊智傑／綜合報導
路透報導指出，以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）15日稱《半島電視台》（Al Jazeera）是一個「煽動性媒體」，指控半島電視台的報導煽動群眾們反對以色列，而哈馬斯發言人得以藉由他們傳遞訊息，是專替哈馬斯進行大外宣的喉舌媒體，「我希望今天能把這件事做個結束」
他在以色列陸軍廣播電台（Army Radio）上表示，半島電視台的報導會讓更多以軍士兵受到潛在攻擊，為此向以色列安全官員提出審查要求，建議關閉該媒體在以色列的分社，目前則由司法專家評斷，最快會被呈報至戰時內閣審議。
以色列與哈馬斯開戰以來，外媒記者深入戰地報導第一線戰情，包含《路透社》（Reuters）、《法新社》（AFP）和《半島電視台》（Al Jazeera）在內的多位記者，是13日時受到砲火波及，當時以色列軍正在砲擊黎巴嫩南部，被擊中的外媒記者團中路透社攝影記者阿布達拉（Issam Abdallah）身亡，另有6名記者受傷，而法新社攝影記者稱當時他們在拍攝以色列砲擊他們前方遠處的山丘，他們駐紮的地方附近沒有軍事設施。