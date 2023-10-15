高市毒防局愛與陪伴童玩闖關同樂會 300組親子快樂共遊
高雄市政府毒品防制局推出「愛與陪伴親子童玩闖關同樂會」，日前網路報名超夯，三百組家庭親子快速額滿，今（15）日在鳳山大東藝術文化中心暖心登場，毒防局安排特蒐人氣童玩及精心設計反毒闖關遊戲，融合識毒、拒毒、戒毒、認識多元輔導資源等，讓親子不僅學到毒品防制的知能，共同預防毒品的危害，也提升家庭親子關係、強化家庭支持力。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局以鼓勵親子家庭參加健康休閒活動，促進家庭關係與毒品防制為主軸，並共同關懷涉毒高風險家庭，規劃趣味互動式反毒闖關，包含「拒毒口訣愛知影」、「邪惡毒品愛K.O.」、「反毒知識愛記得」、「多元輔導愛了解」、「脫離藥癮愛陪伴」，結合套圈圈、投球、兵乓球彈跳樂、九宮格連連樂與氣球急急棒等遊戲，寓教於樂，親子齊力勇闖5關成功，可以兌換加碼2項人氣童玩體驗，包括沙畫、棉花糖、彈珠汽水、爆米花、拼拼豆豆、懷舊洞洞樂等，最棒的是玩完遊戲後，毒防局還會贈送餐盒及霜淇淋各1份，讓家長陪伴孩子快樂共遊、有吃有玩又可成為反毒尖兵。活動現場舞台節目也精心安排人氣玩偶秀、奇幻泡泡秀、造型氣球表演和悠揚的音樂演奏等，來陪伴親子歡度美好假日
毒防局局長林瑩蓉表示，孩子的成長、家庭關係的經營，最珍貴的禮物就是愛與陪伴，本次活動以共同關懷涉毒高風險家庭、強化愛與陪伴的家庭支持力、凝聚親子關係為出發。