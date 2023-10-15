網球／新星曹家宜WTA處女秀告捷 香港女網賽女雙戲劇性奪冠
WTA250等級的香港女網賽，台灣的網壇新星曹家宜與中國選手湯千惠攜手出征，這對「海峽組合」在今（15）日女雙決賽對上第三種子喬治亞Oksana Kalashnikova與白俄羅斯Aliaksandra Sasnovich，歷經搶10大戰，成功化解對方的三個賽末點，最終以7：5、1：6、11：9拿下冠軍，值得一提的是，這是曹家宜的WTA處女秀。
記者路皓惟/綜合報導
今年19歲的曹家宜，轉職業選手時間僅兩年，這次香港女網賽是她首次參加WTA巡迴賽，與24歲湯千惠搭檔出征，兩人一路過關斬將，先後擊敗第4、第2和第3種子的強敵，成功晉級到決賽。
今日女雙決賽，曹家宜／湯千惠面對東歐組合毫不畏懼，首盤雙方在第3、4局互破，關鍵第11局，兩人成功破發，該盤以7：5先下一城。第二盤Oksana Kalashnikov／Aliaksandra Sasnovich展開反撲，接連破發取得5：0領先，最後以6：1扳回一盤。
比賽進入決勝搶10大戰，曹家宜／湯千惠率先取得4：1領先，但對手急起直追，並以9：6反超前，但兩人頂住巨大壓力，成功化解三個對方的賽末點，並且一口氣連拿5分，最終以11：9驚險奪勝，她們也贏得兩人合拍以來首座冠軍。