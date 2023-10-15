出貨單動手腳　桃衛生局再查獲美豬變加豬流向6縣市

美豬洗產地爭議延燒不斷，桃園衛生局13日接獲陳情「玉釩食品有限公司桃園分公司」販售美國豬肉但出貨標示不實，衛生局會同衛生福利部食品藥物管理署前往稽查，查獲業者今年3月至10月出貨2項產品雖外包裝標示原產地為美國，但衛生局進一步追查下游業者時，該公司提供下游業者之產品報價單(型錄)及出貨單原料產地卻標示「加拿大」，法務局消保官表示，該公司商品虚偽不實致他人陷於錯誤之行為恐涉刑法第255條，將移請司法機關後續調查。
記者李春台／桃園報導
衛生局表示，該2項美國豬肉產品玉釩公司卻於出貨單註記為加拿大，分別為「豬腳圓切片5片/斤-12Kg/箱<可愛家>加拿大」、「豬腳圓切片4片/斤-12Kg/箱<可愛家>加拿大」，下游業者共有6縣市（桃園市、臺北市、新北市、臺中市、新竹市及新竹縣），計61家業者，昨（14）日至本市下游33家業者稽查，發現產品外包裝產地「美國」與出貨單產地「加拿大」不符，致使下游業者誤認該項豬肉產品原產地為加拿大。
衛生局表示，桃園市政府已啟動「桃園市進口豬肉稽查專案計畫」，優先針對源頭工廠、輸入業與販售業查核，於現場確認豬、牛肉產地標示及執行乙型受體素類（含萊克多巴胺）抽驗，目前完成查核輸入業及冷凍冷藏肉品製造業者共15家，其中2家有進口美國豬肉，經查其進銷存紀錄與產品標示皆符合規定；為保障民眾食品安全，另於上游業者處抽驗10件進口豬肉檢驗乙型受體素，檢驗結果均合格。