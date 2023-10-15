泰國人氣「竹馬CP」Force牛飲4杯珍珠奶茶 情話放閃Book無極限
泰國最強「竹馬CP」Force與Book今（15）日在Legacy Taipei 音樂展演空間舉辦粉絲見面會，Force透露疫情前曾造訪過寶島，去過九份、中正紀念堂、象山、101等景點，對台灣美食十分想念，尤其3年沒喝到珍奶，讓他難得破戒，短短1天喝了4杯，喝到講出來的話特別甜，竟對Book放閃：「全世界可愛就只有你一個。」
記者羅凌筠／台北報導
先前Book曾經抱怨不想再被說可愛，他坦言覺得男人到一個階段該有成熟味，比起可愛，他更喜歡被誇帥，有時會面無表情像心情不好，其實是在裝酷，Force安慰他做自己，「全世界可愛就只有你一個，帥的人很多，為什麼要跟別人搶市場？」但Book說，「可是我還是想帥。」
Force自曝是個計劃控，訪台前有先上網搜尋必吃的9種美食清單，點名要吃到阿宗麵線，在昨晚飽餐後前往西門町踩點，而對身材管理相當自律的他，為了品嚐台灣美食，還1天喝了多達4杯珍奶，但Force不介意表示，「我3年沒喝珍珠奶茶了，既然都來到珍珠奶茶的發源地一定要多喝，到晚上11點還在喝，所以一定要運動，對自己有交代，可以再多吃一點甜點美食。」
Force、Book第1次在寶島舉辦粉絲見面會，除了基本打招呼中文，Force表示身邊有朋友學中文，經常把「不要、不要」掛嘴邊，他覺得很可愛，默默記起來；現場記者順應時事哏，教2人說「你長得像茶碗蒸」，Force、Book當場現學現賣，並反過來教記者「你很厲害」的泰文。