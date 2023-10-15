中東局勢引全球矛盾！法國剛進「緊急襲擊狀態」　羅浮宮又收威脅

以巴衝突未歇！小摩CEO稱「全球最危險時刻」　約旦、埃及債券垮

▲外界擔心以色列與巴勒斯坦哈馬斯組織的衝突，是否會演變成牽涉整個中東地區的戰爭。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲外界擔心以色列與巴勒斯坦哈馬斯組織的衝突，是否會演變成牽涉整個中東地區的戰爭。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以巴衝突波及區域，中東衝突可能會擴大的擔憂影響投資人信心也衝擊國際油價，就連摩根大通執行掌也稱現在可能是「幾十年來全球最危險的時期」，根據英媒報導，分析認為以巴衝突對埃及、約旦經濟雪上加霜，債券暴跌同時美元債與美國公債利差持續擴大。

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摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）13日就全球面臨的多重威脅發出嚴厲警告，並形容「這可能是幾十年來全球最危險的時期」，戰事延續超過一週令該地區其他國家風險增加。根據《金融時報》報導，嚴重依賴旅遊業的約旦，美元債殖利率創下去年10月以來的最高水平，已從8.5%躍升至9.45%，而埃及的美元債價格則從53美分跌至51美分。

基金管理公司「Abrdn」新興市場主權債務主管古特雷斯（Edwin Gutierrez）表示，可能正在應對難民危機的約旦和埃及，恐怕會因這場戰爭加劇其經濟困境，不過若真的爆發危機，IMF可能會提供金援；與以色列北部接壤的黎巴嫩受到的影響也相當劇烈，2020年爆發債務違約的該國可能因此失去債務重組談判可能，真主黨的參與或將引發黎巴嫩債券的拋售。

富達（Fidelity）新興市場投資格里爾（Paul Greer）則示警，若以巴衝突蔓延到該地區其他國家，中東主權債信用風險利差預計會面臨大幅增加，摩根大通執行長戴蒙也稱這些衝突可能對能源和食品市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響。

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