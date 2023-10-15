以巴衝突未歇！小摩CEO稱「全球最危險時刻」 約旦、埃及債券垮
以巴衝突波及區域，中東衝突可能會擴大的擔憂影響投資人信心也衝擊國際油價，就連摩根大通執行掌也稱現在可能是「幾十年來全球最危險的時期」，根據英媒報導，分析認為以巴衝突對埃及、約旦經濟雪上加霜，債券暴跌同時美元債與美國公債利差持續擴大。
國際中心楊智傑／綜合報導
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）13日就全球面臨的多重威脅發出嚴厲警告，並形容「這可能是幾十年來全球最危險的時期」，戰事延續超過一週令該地區其他國家風險增加。根據《金融時報》報導，嚴重依賴旅遊業的約旦，美元債殖利率創下去年10月以來的最高水平，已從8.5%躍升至9.45%，而埃及的美元債價格則從53美分跌至51美分。
基金管理公司「Abrdn」新興市場主權債務主管古特雷斯（Edwin Gutierrez）表示，可能正在應對難民危機的約旦和埃及，恐怕會因這場戰爭加劇其經濟困境，不過若真的爆發危機，IMF可能會提供金援；與以色列北部接壤的黎巴嫩受到的影響也相當劇烈，2020年爆發債務違約的該國可能因此失去債務重組談判可能，真主黨的參與或將引發黎巴嫩債券的拋售。
富達（Fidelity）新興市場投資格里爾（Paul Greer）則示警，若以巴衝突蔓延到該地區其他國家，中東主權債信用風險利差預計會面臨大幅增加，摩根大通執行長戴蒙也稱這些衝突可能對能源和食品市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響。