酸賴清德出身新北卻不聞問　侯友宜：疫情期間民進黨政府在哪裡？

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盧秀燕致詞時稱讚侯友宜最近提出巴氏量表改革，她表示每個人都會老，巴氏量表多年來沒有大力改革，導致有需求的家屬雇不到看護、無法好好照顧長輩，侯友宜當選將解決大家重視的長照醫療，不必再擔心被刁難。
侯友宜一上台站台就酸度破表，大讚「有選舉真的很不錯」，眾人正一頭霧水，他表示有了選舉，很多以前的問題能很快被解決，例如他一個月前拋出一百億癌症基金、巴氏量表、健康支出占GDP 8%等政見，民進黨政府馬上跟進，「大家說選舉好不好？好啦！」
侯友宜接著說，自己覺得蠻奇怪的，「我們的副總統是醫生，沒看到醫事同仁每天唉唉叫嗎？」有次他到醫院拿感冒藥，卻因缺進口藥，等了兩星期才拿到；前幾天到中台科大演講，他問提問的護理系學生「未來會從事護理工作嗎？」答案是「要想想看」，令他很難過。民進黨說要加薪、改善醫護環境，「只做小夜和大夜，最辛苦的卻漏了，要做事就做好，為什麼要做一半？」他怒批「政府作到這程度，叫什麼政府？等到選舉才想做！」
侯友宜指出，3年前疫情剛爆發時，新北是最嚴峻的重災區、自己幾乎不眠不休甚至不敢回家，大家都知道賴清德是萬里人，卻對新北市不曾聞問「醫生啦！地方出身的醫生，好歹關心關心地方踫到疫情的狀況」’. 過去他不願意公開批評，是因為在忍耐，當時他提出入境普篩、做PCR、戴口罩，民進黨政府「都說免啦！明明是口罩不夠，還回答健康的人不必戴口罩」。
侯友宜說，那時他看到重症死亡的市民從醫院被直送火葬場焚化，骨甕沒牌位和名字，連清香素果都沒有，只插著一炷香等待隔離中的家屬來領，真的很心酸，「政府政府你在哪裡？那些缺疫苗、缺口罩、缺快篩的日子，大家不要忘了，誰給你們鼓勵、誰給你們同情？民進黨政府在哪裡？」
侯友宜怒批民進黨政府執政時弊案連連，完全沒有同理心，選舉到了才四處拜託，唯有透過政黨輪替才能把弊案找出來，「侯友宜沒多大本事、辦案是我的專長，哪個是混蛋、壞蛋、臭彈，我一個個抓出來，還給人民公道」。