歐盟向加薩走廊提供人道援助　資金增至逾25億元

我是廣告 請繼續往下閱讀
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在與聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）通電後，發布聲明說：「我們會持續和聯合國及其機構密切合作，確保這樣的援助能送到加薩走廊那些有需要的人手上。」
聯合國12日緊急呼籲籌集2.94億美元（約新台幣95.52億元），以解決加薩走廊和被以色列占領的約旦河西岸（West Bank）因最近戰鬥而出現的「最迫切需求」。
范德賴恩補充道：「歐盟執委會支持以色列在充分尊重國際人道法的情況下，為抵禦哈瑪斯恐怖分子所展現的自衛權。在此背景下，我們正努力確保加薩走廊無辜的平民能夠獲得支援。」
歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）強調，確保人道主義援助能安全且不受限制地進入當地，至關重要。
根據以色列當局所稱，該國上週遭到攻擊，超過1300人因此喪命，其中絕大部分是平民，另有150人被哈瑪斯挾為人質。
超過2200名巴勒斯坦人在加薩走廊遇害，大部分喪命者也都是平民，其中包括724個兒童。自從哈瑪斯2007年控制加薩走廊以來，當地一直受到以色列封鎖，民不聊生。
本週稍早，在哈瑪斯發動攻擊後，歐盟宣布對巴勒斯坦人的援助做「緊急審查」。
匈牙利籍的歐盟執委瓦爾赫利（Oliver Varhelyi）起初宣布凍結所有援助款項，但在其他幾個會員國強烈抗議之下，歐盟隨後改正。
歐盟執委會表示，審查的目的是要確保歐洲的資金「不會被任何恐怖組織用來攻擊以色列」。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1121015
更多「以巴戰火再起」相關新聞。