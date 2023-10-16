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歐盟向加薩走廊提供人道援助　資金增至逾25億元

▲歐盟執委會主席范德賴恩今天宣布，給加薩走廊的人道援助將增加到7500萬歐元（約新台幣25.4億元），那是原本的3倍。當地因為哈瑪斯發動致命襲擊，遭以色列報復性轟炸。。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟執委會主席范德賴恩今天宣布，給加薩走廊的人道援助將增加到7500萬歐元（約新台幣25.4億元），那是原本的3倍。當地因為哈瑪斯發動致命襲擊，遭以色列報復性轟炸。。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩今天宣布，給加薩走廊的人道援助將增加到7500萬歐元（約新台幣25.4億元），那是原本的3倍。當地因為哈瑪斯發動致命襲擊，遭以色列報復性轟炸。

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在哈瑪斯（Hamas）給予以色列史上最致命的攻擊一週後，以色列警告加薩走廊（Gaza Strip）北部110萬人撤離，因為他們預計將對哈瑪斯展開大規模地面攻擊。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在與聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）通電後，發布聲明說：「我們會持續和聯合國及其機構密切合作，確保這樣的援助能送到加薩走廊那些有需要的人手上。」

聯合國12日緊急呼籲籌集2.94億美元（約新台幣95.52億元），以解決加薩走廊和被以色列占領的約旦河西岸（West Bank）因最近戰鬥而出現的「最迫切需求」。

范德賴恩補充道：「歐盟執委會支持以色列在充分尊重國際人道法的情況下，為抵禦哈瑪斯恐怖分子所展現的自衛權。在此背景下，我們正努力確保加薩走廊無辜的平民能夠獲得支援。」

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）強調，確保人道主義援助能安全且不受限制地進入當地，至關重要。

根據以色列當局所稱，該國上週遭到攻擊，超過1300人因此喪命，其中絕大部分是平民，另有150人被哈瑪斯挾為人質。

超過2200名巴勒斯坦人在加薩走廊遇害，大部分喪命者也都是平民，其中包括724個兒童。自從哈瑪斯2007年控制加薩走廊以來，當地一直受到以色列封鎖，民不聊生。

本週稍早，在哈瑪斯發動攻擊後，歐盟宣布對巴勒斯坦人的援助做「緊急審查」。

匈牙利籍的歐盟執委瓦爾赫利（Oliver Varhelyi）起初宣布凍結所有援助款項，但在其他幾個會員國強烈抗議之下，歐盟隨後改正。

歐盟執委會表示，審查的目的是要確保歐洲的資金「不會被任何恐怖組織用來攻擊以色列」。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1121015

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