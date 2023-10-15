賴清德讚趙天麟是「護國立委」　 盼高雄八仙過海

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大會下午3點不到，就湧入超過1萬位民眾，展現團結氣勢。賴清德最後在一片旗海揮揚中進場，支持者簇擁高聲呼喊「賴清德凍蒜！」、「趙天麟凍蒜！」，高舉「一起邁進」扇子迎接，場面熱鬧盛大，衝出高雄8席立委全壘打、賴清德當選的決心與目標。高齡83歲的張俊雄則親自登台替趙天麟披上彩帶，現場凍蒜聲不絕於耳。
賴清德首先在致詞中表示，高雄是民主聖地，總統大選與立委選舉牽涉台灣未來前途，甚至影響印太地區穩定，這次不僅要贏，更要大贏，高雄立委一定要8仙過海。賴指出，台灣面臨中國威脅日益嚴重，國際局勢變化萬千，人民的團結更重要，國會過半也更重要，趙天麟是民進黨長期栽培的中生代，絕對需要市民的支持，來守下關鍵一席。
賴清德說，趙天麟在立法院完成國防自主的預算案與國安法案，全力支持蔡英文務實穩健的外交政策，不僅如此，趙天麟更是洞見國際趨勢，將氫能與潔淨能源引入高雄，配合國家2050淨零轉型路徑，用他的專業來改變台灣、蛻變高雄。
趙天麟致詞感性表示，高雄是他一生懸命的新故鄉，過去數十年來，他與城市改造的脈動一起成長，高雄就是他的家鄉。趙天麟說，高雄的進步，在歷任市長謝長廷、陳菊、陳其邁以及代理市長葉菊蘭、許立明等人帶領下，奠定進步與蛻變的DNA，高雄不僅迎來2奈米的台積電，世界級的BLACKPINK和COLDPLAY也通通都在高雄，人口從今年開始，出現了正成長。
趙天麟指出，現在高雄的愛河變乾淨了，推動高雄捷運、鐵路地下化，贏回高雄舊車站，建立起新的城市新軸線，也讓衛武營從軍營變成劇場跟公園，建立高雄人引以為傲的亞洲新灣區，污水下水道的建設讓高雄成為先進公共衛生的城市，今年年底我們還將迎接捷運四線齊發、輕軌成圓的重要里程碑。
下一個世代的高雄將全力發展淨零排碳，趙天麟說，透過透過氫能與潔淨能源與世界接軌，帶來的商機與轉型將讓高雄成為台灣領頭羊，未來的高雄，不是和台北比拚，而是成為亞太地區的東京，歐洲的柏林。
趙天麟提到，過去4年他在外交國防委員會，協助總統蔡英文、副總統賴清德完成國防自主的理想，推動了F-16戰機採購升級、飛彈研製，見證了潛艦國造的奇蹟。所以他希望當他在立法院第一線守護台灣，選民可以在選區的第一線守護賴清德、趙天麟與民進黨。趙天麟強調即使今年的選情緊張、怪象叢生，他也希望與市民達成「三不約定」，不批評對手、不相信造謠抹黑、不接受威脅利誘，一起維持乾淨選風、守護台灣民主，共同全力支持賴清德。
陳其邁市長說，天下雜誌評比中，高雄去年進步至第二名，今年更是超越台北，勇奪台灣永續發展城市第一名，這都是趙天麟、高雄市民以及所有市府同仁的支持下完成。高雄從壽山動物園改建、內惟藝術中心、輕軌捷運建設預算，都有趙天麟的努力的影子。
陳其邁強調，從過去的例子來看，選一個對的市長對城市進步很關鍵，選出對的立委也至關重要，趙天麟長期在地方支持發展，在中央協助國家提升國防實力，面對國民黨無理反對、阻礙地方建設，趙天麟永遠給予高雄最大力的支持，懇請大家在第一線用選票守護民進黨、趙天麟以及賴清德。
最後，賴清德與陳其邁、趙天麟共同牽起手向支持者鞠躬，感謝所有參與成立大會的民眾，期許大家在明年1月13號，用選票守護台灣第一線，為高雄加油。