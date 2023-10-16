華航會員日9:00開搶！台北曼谷來回機票6468元　亞航直飛宿霧443

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10月16日今早9:00起，「華航會員日」祭出限時24小時，指定航線經會員專屬購票通道享年度票價84折優惠，推薦「台北－曼谷」來回6468元起、「高雄－馬尼拉」來回5460元起、「松山－福州」來回6300元起、「台北－羅馬」來回25200元起，皆未稅價格；包括6大歐洲直飛航點、清邁、峇里島、峴港及其他東南亞、大陸及香港等地皆有優惠。
而且會員更享有哩程兌換指定航線最高回饋10000哩、eMall 會員購物9折、華信航空澎湖全航線66折、諾富特餐飲及商品特惠、中信華航聯名卡消費滿新台幣10000元加碼最高贈2000哩；購買華航/華信國際線機票加購高鐵車票8折起、再抽高鐵免費乘車券；購買華航台灣出發歐洲航線機票，可兌換「歐來歐去」循環巴士免費一日、再抽歐來歐去旅行團免費3日遊等好康。
提醒大家，適用資格為華航晶鑽卡/翡翠卡/金卡/華夏卡會員；購票時間為2023年10月16日09:00至2023年10月17日08:59(台北時間 GMT +8)；適用出發時間為2023年11月16日起(台北時間 GMT +8)；適用訂位艙等：商務艙/豪經艙/經濟艙 樂活Basic票價產品；適用航線限華航/華信國際線自營航班。
📌AirAsia亞洲航空今10:00！開搶「台北宿霧」直飛單程443元
搶在全台最大規模「ITF台北國際旅展」前，AirAsia亞洲航空祭出大促銷早鳥價，同樣今天10月16日10:00起官網開搶，台北出發「直飛馬尼拉/宿霧」單程未稅443元起、「直飛曼谷/清邁」單程未稅840元起、「直飛沙巴/吉隆坡」單程未稅1160元起，高雄出發「直飛馬尼拉」單程未稅343元起、「直飛吉隆坡」單程未稅1590元起。
提醒大家，預訂日期為即日起至2023年10月25日，出發日期為2024年3月4日至2025年3月19日。