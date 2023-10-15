NBA／超划算！盤點7位合約物超所值球星　KG、Kobe、Curry皆上榜

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儘管目前大環境看似對資方不利，簽訂一份大合約對於球隊老闆而言，無疑是種賭注，但近代仍然有幾筆巨額合約，在如今看來相當物超所值，以下為美國知名媒體bleacherreport所盤點的七位球星物超所值的巨額合約：
1. Kevin Garnett （6年1.26億美元）
Kevin Garnett在1995年選秀會上，以第五順位被明尼蘇達灰狼隊選中，Garnett代表灰狼隊出賽後，迅速給人們留下了深刻的印象，僅過了兩個賽季，當時21歲的Garnett，就與灰狼隊簽下了六年合約。
而這份合約也使灰狼隊得到了回報。在整份合約期間內，Garnett繼續躋身成為聯盟當中的超級巨星，場均貢獻也皆不少於20.8分、10.4籃板、4.3助攻。在03-04賽季，更獲得聯盟MVP殊榮，場均可得24.2分、13.9個籃板、5次助攻；Garnett在這六個賽季中，皆入選最佳陣容，並五次入選最佳防守一隊，灰狼隊也在Garnett的帶領之下，六年皆闖入季後賽，包含04年打進西區冠軍賽。
2. Kobe Bryant（7年1.36億美元）
在與Shaquille O'Neal聯手替洛杉磯湖人隊拿下三連霸後，Kobe的巨額合約也誕生了。在合約期間內，Kobe在05-06賽季和06-07賽季兩次奪下得分王，在合約期間場均可得到28.9分，06年甚至在例行賽面對多倫多暴龍隊的比賽上，狂轟職業生涯最高的81分，至今仍讓球迷津津樂道。Kobe也在 2009 年和 2010 年，帶領湖人隊連續兩年奪得 NBA 總冠軍。
3. Anthony Davis（5年1.27億美元）
Anthony Davis在19-20賽季，率領湖人隊在奧蘭多隔離園區，拿下隊史第17座總冠軍。當然這枚戒指也使得Davis，獲得球隊給予其一份五年總價值1.27億美元的肯定。
但也別忘了AD對於紐奧良鵜鶘隊的貢獻。從16-17賽季開始，AD在鵜鶘隊效力的三個賽季中，場均貢獻27.5分、11.6個籃板和2.4次阻攻，期間曾三次獲選年度第一隊、三次阻攻王、一次年度最佳防守一隊、兩次年度最佳防守二隊等殊榮。
4. Stephen Curry（5年2.01億美元）
Stephen Curry在一份為期四年，價值 4400 萬美元、兩次獲得 NBA 冠軍的合約中打響名號。有趣的是，在續約時由於Curry的腳踝受傷，對於金州勇士隊來說是個風險，但事後看來仍然是超值的選擇。
在Curry合約的第一個賽季，勇士隊就獲得了連續第二枚的冠軍戒指。然後，在合約的最後一年，勇士隊又再次的拿下冠軍。Curry還在 20-21 賽季贏得了得分王，在 2022 年總冠軍賽時，Curry也率隊克服總比分0:2落後，逆轉贏得總冠軍，也贏得了他的第一座總決賽 MVP。
5. Joel Embiid（5年1.48億美元）
費城 76 人隊向Joel Embiid提供了一份，從 2018 年開始的最大新秀續約合約。在Embiid職業生涯的前三個賽季中，他甚至只打了 246 場比賽中的 31 場。
幸運的是對於76人來說，在五年合約期間裡，Embiid沒有遭受重大的健康問題。球季場均出賽60場，得到28.8分、11.6個籃板、3.6次助攻和1.6次阻攻。
最令人難忘的是，Embiid在 22-23 賽季中，贏得聯盟 MVP，同時四次入選 NBA 年度最佳陣容、兩次入選年度最佳防守陣容。
在合約當中，費城人從未進入到東區冠軍賽，儘管如此，76人隊仍在四個賽季中闖進到分局第二輪的賽事，儘管這不是最終目標，但這當然不是一個沒有意義的事實。
6. LeBron James（4年1.53億美元）
合約的重點很簡單：湖人隊再次贏得總冠軍。僅憑這一點，LeBron James在洛杉磯就值得獲得更大份的合約。這支在Kobe職業生涯末期跌跌撞撞的球隊，已經連續六年未能闖進季後賽，包括LeBron剛加入湖人隊時的18-19 賽季。
然而，Anthony Davis的到來，引發了湖人隊的良好化學反應，也點燃了LeBron的表現。19-20賽季，LeBron仍維持高檔表現，場均能攻下25.3分、10.2次助攻，也率領湖人隊再次奪得睽違以久的總冠軍。
7. Nikola Jokic（5年1.48億美元）
就像LeBron James一樣，Nikola Jokic在這份合約期間贏得了總冠軍。他同時還做了更多的事情。Jokic的合約於2018年簽署，在那個賽季他就首次入選全明星賽和最佳陣容，並幫助丹佛金塊隊結束了連續五年的季後賽荒。
隨著金塊隊每年都進入季後賽，Jokic在接下來的每一年都維持了這樣的高檔表現，在20-21賽季和21-22賽季連續兩年獲選為聯盟MVP，並在今年替丹佛金塊拿下總冠軍和總決賽MVP。