美國「豬腳」出貨單標加拿大！業者坦承疏失 將移請司法調查
又見美國豬肉標示違規！食藥署今（15）日公布「玉釩食品有限公司桃園分公司」販售的「豬腳圓切」產品，外箱標示「美國」，不過出貨單卻記載「加拿大」，業者已坦承是疏失，桃園市衛生局將依違反刑法第255條將移送司法機關調查。
記者孫唯容／綜合報導
食藥署副署長林金富指出，接獲民眾檢舉，立即會同桃園市政府衛生局稽查「玉釩食品有限公司桃園分公司」，該公司以原進原出方式販售「豬腳圓切」產品，其外箱標示「美國」，出貨單記載「加拿大」文字與外箱標示「美國」不符，後續桃園市政府衛生局將依刑法第255條將移請司法機關調查。
林金富說，經查該公司販售2項美國豬肉產品「豬腳圓切片5片/斤-12Kg/箱（加拿大）」、「豬腳圓切片4片/斤-12Kg/箱（加拿大）」，產品外包裝標示原產地為美國，現場提供下游業者出貨單的品名規格是「豬腳圓切（加拿大）」。業者於稽查紀錄表示出貨型態為原箱出貨，不會改箱及改標，先前進貨加拿大產品販售，未更正出貨單產地資訊，業者坦承疏失。
根據《刑法》第255條規定，意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。