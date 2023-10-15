台灣粉絲考不上律師！「少女時代」秀英抱緊打氣：妳一定要考上喔
南韓女天團「少女時代」成員秀英今（15）日晚間6點在TICC舉辦「MY MUSE」見面會，活動尚未開始，台灣SONE（粉絲名）就賣力應援，驚豔在後台準備的秀英。席間，有歌迷準備考律師，秀英給予抱抱為粉絲打氣，並表示：「妳明年一定要考上喔！下次見面的時候一定要當上律師喔！」
記者陳雅蘭／台北報導
秀英開場帶來「少女時代」的金曲《FOREVER 1》，隨後撂中文、台語打招呼：「大家好，打給後（台語），我是秀英，好久不見，很想念大家，你們想我了嗎？」並解釋私下的她愛滑IG，所以見面會主題就定為社群軟體的模式，「我平常都用IG跟粉絲溝通，所以也想在舞台上跟粉絲聊聊，就把私下的面貌帶上舞台了。」
她也蒐集粉絲的留言，其中一位女歌迷表示「即使大海又深又黑暗，仍為你打造粉紅色的光芒」的歌詞，在她準備國家考試時得到很大力量，彷彿秀英親自幫自己打氣，歌迷也因此考試通過，現在已正式上班，「我終於能用自己賺的錢來見姐姐了。」秀英也送上禮物給粉絲，特別為她現場此段歌詞，「因為這歌詞是想著你們寫的！」
另一位留言的歌迷正準備考律師，秀英詢問：「妳在哪？考上了嗎？」粉絲表示落榜，秀英用中文說「明年」，再表示：「加油！我該為妳做什麼，妳才會考上？」粉絲要求抱一下，2人就在台上相擁，秀英還對她說：「妳明年一定要考上喔！下次見面的時候一定要當上律師喔！我們大家今天都是證人！但是我們不要在法庭上見面嘿。」
秀英表示很喜歡這段環節，「因為我不太記得我說過的話、做過的事，可是你們都會幫我記得，所以我很喜歡這環節。」她提到自己所有受訪的內容，歌迷都會去翻譯後牢牢記住，甚至深深影響到大家生活，「我也要趁這機會好好進步、要好好的生活」。