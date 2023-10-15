▲消滅「C肝村」惡名！　雲嘉南209診所投入滅C肝大隊

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雲嘉南C肝人數占全國3成 209診所加入治療行列雲嘉地區C型肝炎高盛行現象，主因歸咎於早年醫療資源缺乏，醫療行為不符合現代衛生標準[i]。健保署南區業務組與雲嘉南各縣市公私部門共同治療C肝患者，截至112年8月31日止治療人數達45,397人，佔全國病患數的3成，健保全額給付C型肝炎全口服新藥，並有雲嘉南地區209家診所參與治療行列，收治人數亦佔該地區總人數1/3，大幅提升就醫可近性。
健保署南區業務組林純美組長表示，為讓更多患者能夠及早治療，健保署於110年10月22日公告取消「C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫」參與醫師的資格限制，該組與各縣市醫師公會、診所協會共同合作辦理多場次教育訓練宣導。目前雲嘉南地區已有253家醫療院所（醫院44家，診所209家）提供C肝治療服務，112年1至8月南區收案人數為2,076人（醫院1,499人，診所577人），每3人有1人是診所收案，落實C肝治療之可近性。
5旬婦肝硬化！ C肝病毒量高達1,580萬IU/ml台南市立醫院副總裁牟聯瑞收治一位50多歲吳女士個案，患者因泌尿道感染至醫院腎臟科就醫，肝炎個案管理師從醫院電腦系統的「C肝病人提示名單」中發現該個案有C肝病史，血液內C肝病毒量高達1,580萬IU/ml，GPT:82 U/L（正常≦33 U/L），腹部超音波檢查顯示有肝硬化的情形。
由於女子過去施打干擾素產生不適，嚴重影響工作而中斷治療，加上近年工作忙碌忽略定期追蹤。牟聯瑞建議以全口服直接抗C肝病毒藥（DAAs）治療，避免了嚴重後果。女子服完療程後3個月，血液內C肝病毒已經測不到，GPT降到16U/L，定期追蹤身體狀況很穩定。
國健署109年9月28日起放寬B、C型肝炎篩檢條件，凡年滿45至79歲國人（原住民為40至79歲）將提供終生一次的免費B、C肝篩檢。倘若確診C肝，民眾可於原篩檢院所接受C肝全口服新藥的治療，免除轉介就醫流程。
[i] https://www.cgmh.org.tw/cgmn/cgmn_file/2112010.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59531
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