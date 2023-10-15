記得「總統嘉言錄」嗎？盧秀燕授8字心法 侯友宜堅定逆境信念
老一輩求學時期必背、寫作文必引用的「總統嘉言錄」，年輕人還知道幾句？國民黨總統參選人侯友宜和台中市盧秀燕，今天不約而同提到前總統名言對自己從政的影響。盧秀燕透露，很多人問她民調和滿意度第一名的心法，她認為是前總統李登輝的「民之所欲，長在我心」；侯友宜則說，前總統蔣經界曾說過「逆境堅定力、風雨生信心」，相信不管遇到再大困難，大家堅定相伴，風雨都不怕。
記者顏幸如／台中報導
中區醫事團體今（15）日舉行「醫起守護台灣侯援會成立大會」，藍營一姊、台中市長盧秀燕致詞時，引用昨天「走鐘獎」年度個人創作者獎YouTuber HOOK的得獎感言「沒有大家，我什麼都不是」！表示若沒醫事兄弟姐妹相挺，她絕對無法當選或連任，直到卸任那天她都會心懷感謝。
盧秀燕指她用行動表達感謝，將台中的城市治理滿意度拚到六都第一，台中最近在各大評比奪冠，很多人問她「心法」在哪？她認為所謂心法就在態度，「李登輝前總統的一句話，是我從政奉行的圭臬之一，就是『民之所欲，長在我心』，簡言之就是聆聽民意、尊重民意」。
盧秀燕舉例，之前疫情期，醫事人員們要上戰場，擔心傳染家人和鄰居親友，有家歸不得，即使有一丁點休息時間也只能趴在醫院桌子上，因此台中市政府租旅館、提供餐飲，讓醫護戰士有地方好好休息，還加碼感恩津貼，這就是施政能夠做到的細膩與體貼之處。
盧秀燕稱侯友宜「是我的兄弟」，具備「民之所欲，長在我心」的特質。侯友宜則提醒，明年1月13日是前總統蔣經國的逝世紀念日，蔣經國總統曾為台灣這土地流血流汗，十大建設等各項經濟奇蹟，都在他手裡締造出來，蔣總統的名言「逆境堅定力、風雨生信心」，令他印象深刻，不管面對再大困難，相信大家只要堅定向前走，風雨都不怕。