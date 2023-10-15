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《黑暗榮耀》全宰寯「露臉」秀英台北見面會　電梯裡瘋狂罵髒話！

▲「少女時代」成員秀英為了粉絲，請到《黑暗榮耀》朴成勳、《陌生人》田慧振、《奔向愛情》任時完等人拍攝情境短片。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲「少女時代」成員秀英為了粉絲，請到《黑暗榮耀》朴成勳、《陌生人》田慧振、《奔向愛情》任時完等人拍攝情境短片。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓女天團「少女時代」成員秀英首次來台舉辦粉絲見面會，今（15）日在TICC與台灣SONE（粉絲名）約會，她為了大家，特別請到過往合作的演員拍情境劇VCR，包含《奔向愛情》任時完和延繼旭、《陌生人》「媽媽」田慧振和朴成勳，朴成勳為了秀英化身《黑暗榮耀》全宰寯，還對著她狂飆髒話，笑翻全場。

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▲朴成勳答應秀英「變身《黑暗榮耀》全宰寯」拍短片。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲朴成勳答應秀英「變身《黑暗榮耀》全宰寯」拍短片。（圖／記者陳雅蘭攝）
秀英表演完《To My Star》後，送上自編自導的情境短片，除了《奔向愛情》跑不停的任時完，跟她在《陌生人》中的歡喜冤家朴成勳也驚喜現身，但他是以《黑暗榮耀》的全宰寯身分登場，朴成勳也把《黑暗榮耀》中易怒、愛罵髒話的習慣通通呈現，秀英被罵完後，對著全宰寯說：「請搬出『午寐』試衣間」、「這是五彩繽紛的世界」，搬出《黑暗榮耀》經典橋段，驚豔全場。

▲「少女時代」成員秀英台北粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼秀英台北粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲「少女時代」成員秀英台北粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝）
 
表演完一連串組曲：BLACKPINK《Shut Down》、IVE《I AM》、NewJeans《Hype Boy》、LE SSERAFIM《ANTIFRAGILE》，秀英喘到說不出話，她表示：「女神也是會喘的...我這支影片，其實是在少女時代演唱會上想要準備的環節，少女時代不是有幾個演員，想說如果一起演那幾個角色，會不會很好玩呢？」但在籌備時突然改變想法，「其實《陌生人》的演員們可以抽出來演3分至4分鐘，在我的粉絲見面會是不是可以也演一下？我就跟這麼厲害的演員說『這是我要為粉絲拍的』，全都是我企劃的，然後他們一毛都沒拿，協助我完成影片！」

逗趣的是，秀英開頭模仿Netflix的「登登」音效做開頭，而片尾的感謝名單上，所有工作人員全是由「秀英」負責，但因為她非專業幕後人員，所以動作指導、燈光師等稱謂的旁邊，她搞笑註解「隨便做做」，相當幽默。

▲任時完無酬幫秀英拍短片。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲任時完無酬幫秀英拍短片。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲「少女時代」成員秀英台北粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲秀英為粉絲帶來組曲表演。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲「少女時代」成員秀英台北粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲秀英感謝朴成勳、田慧振、任時完無酬幫忙。（圖／記者鄭孟晃攝）

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