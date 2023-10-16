香港同志平權再跨進一步　台港同性伴侶感同身受

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岑子杰是香港「彩虹行動」成員，也是以往每年舉行7.1遊行的前民陣召集人。他2013年與同性伴侶在美國結婚，因香港不承認本地及海外同性婚姻，2018年向香港法院提出司法覆核，挑戰政府違憲。
岑子杰的司法覆核敗訴，之後上訴又敗訴，再上訴至最高級別的終審法院。今年6月岑子杰到終院出席審訊時，已因泛民主派初選案被還押逾2年，由囚車載往法院。
歷時5年的訴訟，總算令香港同志平權跨進一步。
今年9月終審法院裁定，香港法律沒有提供任何替代途徑承認同性伴侶關係，違反「香港人權法案」，港府須在2年內訂定保障同性伴侶權利的框架。
但裁決沒有規定保障權利的具體範圍，不同立場人士對範圍大小已出現爭議。
至於港府不承認本地及海外同性婚姻，終審法院裁定沒有違憲。
阿雪與貓貓接受中央社訪問時表示，一直有留意岑子杰的官司，因為大家的遭遇相似。
港人阿雪2013年來台灣旅行時，認識台灣人貓貓。阿雪返港後繼續與貓貓在網路聊天，2014年兩人墜入愛河。
她們獲得親人及朋友支持，最大考驗是要飄洋過海才見到對方，一年只見面5、6次，很多時候貓貓週五下班後坐飛機到香港見阿雪，星期日回台灣。其餘日子她們只能每天靠視訊聯繫。
2017年台灣同婚釋憲案，大法官指法令未保障同性婚姻是違憲，要求主管機關2年內修改相關法律，貓貓及阿雪以為終於可在台灣結婚了。
2019年台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，但要求跨國同婚的伴侶必須來自同婚合法的地方，惟香港不承認同婚，兩人在台結婚夢碎。
同年7月貓貓與阿雪到美國結婚，一個月後在台北順利登記結婚。為了一起生活，2020年阿雪申請依親居留。但當局指阿雪是持英國國民（海外）護照，視她為香港人，拒絕其依親申請，也撤銷結婚登記。
在2019年香港最動盪的時候，2020年疫情爆發，兩人只能分隔兩地擔憂對方。疫情不知何時完結，阿雪無法來台，幾經掙扎無奈地辭去工作，申請到台灣做超齡學生。
為了爭取應有權利，她們提出訴訟。貓貓說，「當初也是想幫大家闖出一條路，很多同性伴侶不方便公開自己身分，我們比較幸運，有家人朋友接受，沒有包袱，可以站出來。」
經過約3年訴訟，2022年11月法院判她們勝訴，兩人的婚姻終獲承認。今年1月內政部發函將跨國同婚範圍擴大，沒有同婚國家（中國大陸除外）及港澳人士可在台同婚。
阿雪表示，當初對岑子杰的官司沒有期望，結果有部分勝訴，希望可藉此提高香港社會對同志的接受程度。
她說，目前不知道港府會怎樣制定法律框架來承認同性伴侶關係，而且還要經過立法會審議及通過法案，對最終同性伴侶可獲得的保障並不抱太大期望。最理想當然是讓同性伴侶與異性伴侶有同等權利。
阿雪表示，香港社會對同性伴侶的接受程度是「一半一半」，台灣對同性伴侶的法律保障較全面，通過同婚法案後社會的接受程度也明顯提高，兩人又較喜歡台灣的生活節奏，沒有打算回香港生活。
貓貓說，社會接納同性戀群體是一回事，法律上承認又是另一回事，「以前同事跟我聊天說起『你男朋友怎樣』，我自己會很尷尬，又不方便糾正人家，隨便回應便算了。」
她說，但自從法律承認同性婚姻，生活更自在，可以很自然說出「我太太」，不需要擔心別人的批評及目光。
阿雪說，台灣有不少台港同性戀人，希望香港與世界其他地方一樣，同志平權走得更前。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1121015