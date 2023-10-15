臥室狂飄魚腥味！人妻一查「竟是火災前兆」嚇壞：幸好及時發現
蘇格蘭一名女子最近發現臥室總是飄散一股魚腥味，起初她覺得這件事太尷尬，不敢告訴別人，忍耐數周之後才自行上網找原因，沒想到一查才得知這竟是火災前兆，可能是電路問題才造成惡臭，嚇得她趕緊尋求專業人士的幫助，並直呼：「我們在它起火之前發現，真的非常非常幸運。」
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，現年26歲的克勞蒂亞（Claudia Anderson）上個月底在TikTok上發布一支影片，只見她標題寫下「你的房間裡有魚腥味嗎？快打電話給水電工！」並在影片中表示，她過去幾週和老公走進臥室時，一直聞到一股類似魚腥味的難聞氣味，起初2人以為怪味是從浴室排水孔飄散出來，但檢查過後水管沒有任何異狀，且將浴室徹底清潔過後味道仍揮散不去。
由於夫妻倆覺得這件事難以啟齒，便先在網路上搜尋可能原因，沒想到克勞蒂亞一查才驚覺，電器短路問題可能會造成難聞惡臭，因此立刻求助曾是水電工的公公到家裡檢查電路，果真發現家裡臥室某根電線已經被燒斷，且插座內的塑膠也因為高溫融化。
克勞蒂亞心有餘悸地表示，幸好有及時發現這個問題，否則未來恐怕會釀成火災。她也呼籲大家，如果在家中聞到可疑氣味，最好趕快求助專業人士，並小心謹慎處理，「我們在它起火之前發現，真的非常非常幸運」。