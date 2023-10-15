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撤離時遇空襲！加薩民眾至少70人喪生　以軍：我們並沒有開火

▲以色列發布撤離令，並警告留在加薩北部的居民將處於危險之中，大批巴勒斯坦平民向南方大規模移動，但卻傳出平民在撤離時遇到空襲。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列發布撤離令，並警告留在加薩北部的居民將處於危險之中，大批巴勒斯坦平民向南方大規模移動，但卻傳出平民在撤離時遇到空襲。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以巴戰火延燒超過一週，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）對以色列發動以國史上死傷最慘重的攻擊行動，而以色列也宣布將對加薩地區發動地面戰，警告當地居民儘速撤離，不過日前卻傳出有平民在加薩地區的主要公路薩拉丁路（Salah al-Din）撤離時遭到空襲，包含婦孺在內至少70人死亡。

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薩拉丁路是加薩地帶的主要公路，以色列國防軍（IDF）13日稱要讓巴勒斯坦加薩（Gaza）北部撤離逾100萬人，並保證撤離路線安全不會對薩拉丁路與週遭地區進行攻擊，讓人道撤離行動可以持續，但在撤退過程中，卻傳出載滿平民的車隊遭到空襲爆轟。

這起平民遇襲的爆炸影片在網路上流傳，不僅使急於逃難的百姓更加恐懼，也引發對於以色列政府的批評。畫面根據《華盛頓郵報》與研究人員Chris Osieck跟Gabòr Friesen進行的地理定位，可以證實確實是按著薩拉丁路拍攝，畫面中可以看到路上有數名遭砲轟而死亡的民眾，包含數名年幼的兒童。

影像展示了空襲過後，陷入火焰中的汽車冒出濃煙，道路上還有不少遺體。以色列軍方則回應表示，不知這個地方發生過類似事件，「我們並沒有開火，更不會配合哈馬斯的刻意操縱。」

以色列對在加薩地區的哈馬斯軍事目標發動密集轟炸，造成至少1900人喪命。根據加薩衛生當局說法，罹難者多為平民，且包含600多名孩童。

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