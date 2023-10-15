2023年最後天赦日！專家點名「4生肖」趁機改運 1方法補財庫最好
2023年最後一次的天赦日將於10月17日(農曆九月初三)到來，民俗專家廖大乙指出，這是立冬前正能量最強的時機，可以在當天準備5顆熟鴨蛋向上天懺悔，藉此轉換磁場、補充正能量，另外補財庫最好的方法就是佈施，建議明年犯太歲生肖屬龍、狗、牛、羊趁這段時間把握機會改運。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《自由時報》報導，廖大乙表示下週二農曆九月初三即將迎來天赦日，這天除了是百無禁忌日，也是上天賜予最強正能量的時機，因此今年運氣不佳、明年犯太歲的民眾，可以把握這天轉換正能量，也藉此補財庫。
廖大乙建議，天赦日可以準備一盤5個熟鴨蛋，在屋外雙手合十向天懺悔，誠心檢視自己這段時間的過錯，並承諾未來會努力佈施，接著再祈求上天賜予正能量轉換磁場，最後將鴨蛋分享給身邊親友食用。
廖大乙解釋，5顆熟鴨蛋分別代表「五行」金木水火土，也有「五方」東西南北中含義，熟鴨蛋剝殼象徵脫殼新生。他也指出，明年犯太歲的生肖有屬龍、狗、牛、羊，可以趁機補充正能量、改變磁場，最佳時機就是天赦日到「立冬」節氣這段時間。
廖大乙也表示，從天赦日起到立冬前要盡量佈施，方法不只有捐錢、捐物資，捐血及幫助別人也算在其中，只要願意去做就能改運，「補財庫、轉換正能量最好的方法就是佈施！」