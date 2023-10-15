出席趙天麟競總成立大會 賴清德：必定要讓護國立委順利連任
民進黨主席暨總統參選人賴清德今（15）日特別赴高雄出席「賴清德趙天麟聯合競選總部」成立大會，賴清德致詞時肯定趙天麟是長期深耕外交及國防委員會的專業委員，可說是護國立委，甚至在國會號召成立跨黨派的「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」，協力政府達成2050淨零轉型的目標。一定要讓專業、認真的的趙天麟連任，帶動高雄立委8席都當選，達成國會過半的目標，強調高雄是民主的聖地，這次總統及立委大選，牽涉到台灣未來子孫的幸福，更影響印太區域的和平與穩定，懇求高雄鄉鄉親支持，讓高雄立委大贏，讓高雄立委8席都當選。
記者陳威叡／台北報導
趙天麟今日於高雄舉行「賴清德趙天麟聯合競選總部」成立大會，現場湧入超過萬名支持者到場力挺，賴清德致詞時表示，趙天麟長期在基層經營、與大家同在，是大家都找得到的好兄弟、好夥伴，一定要讓他順利高票連任、送入國會。台灣當前面臨中國軍事威脅，人民團結相當重要、國會過半很重要，立法院外交及國防委員會召委更重要。
賴清德指出，趙天麟是長期深耕外交及國防委員會的專業委員，可說是護國立委，而面對當前台灣所處的困境，總統蔡英文支持國防，努力提升、強化國防安全的力量，除了對外軍事採購，對內發展國防自主，潛艦國造就是其中之一，這些政策都得到趙天麟在國會的全力支持，因此一定要專業國防立委趙天麟順利高票連任。
此外，賴清德也表示，趙天麟在外交的努力相當值得肯定，總統蔡英任任內所大力提倡「新南向政策」，趙天麟在立院積極號召成立「台灣與泰國國會議員友好協會」，努力落實台灣國會外交工作。而為響應蔡英文政府所許諾2050年「淨零轉型」目標，其中一項就是發展氫能源、潔淨能源，趙天麟在立法院積極召集跨黨派發起成立「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」，這些努力都值得肯定，最後強調，這次選舉除了要全力支持賴清德，更要支持國會過半，唯有高雄立委8席全當選，國會才有機會過半。