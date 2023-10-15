《周處除三害》疑涉抄襲！阮經天IG轉發導演「1千字聲明」反擊了
由阮經天主演、黃精甫編劇兼執導的電影《周處除三害》入圍今年金馬獎共7項大獎，包含最佳男主、最佳導演等等，怎料，該部片卻被另一位導演錢人豪點名涉嫌抄襲他籌備多年的電影《無法無天》，無論故事、角色，甚至是名字幾乎一模一樣，並警告會發出律師函，「我只是要對方一個公開的道歉！」對此，導演黃精甫則發出長達1千字的聲明文反擊，阮經天也在IG上轉貼文章力挺。
記者詹鎰睿／綜合報導
黃精甫表示，「有鑒於近日某些言論，提到《周處》抄襲一事，有鑑於此，身為始作俑者，想跟大家分享一下創作《周處》的心路歷程。」在文中，黃精甫清楚描述自己的發想、靈感、還有故事目的，時間軸一清二楚，「自己第一次跟大家聊到《周處》是2011年的事，席上有陳（姓）男監製、錢（姓）女監製、及麥（姓）男演員，當中陳、錢監製給予了很多寶貴的意見，然而，當時的故事還沒有警察陳灰、及密醫張貴卿的角色…。」
黃精甫感嘆，在這創作的10年內，「我也偶爾在電影院或是平台看到有類似描述，我只能感慨，在電影的世界裡，我的腦袋並不是獨一無二的，我想到的別人一定也會想到，這種故事每天都不知道有多少人會聊到，滿街都是，只是『誰先愛上誰』，誰都說不清。」
最後黃精甫說，「身為一個電影的創作者，深深體會到當中巨大的孤獨感和無力感，大家都背負著壓力如山大的現實去追夢。我珍惜每一個在電影世界裡奮鬥的同路人。共勉，加油。」其公司「一種態度」也聲明，此後不再為任何造謠、影射、暗示等行為、文字、言語均交由司法途徑處理。而該聲明文章，也獲得阮經天轉發力挺。