中國、日本30年來匯差變化大！謝金河分析後果：將牽動國家命運
日幣與人民幣進來續貶，財訊傳媒董事長謝金河今（15）日在臉書發文指出，匯率在不知不覺中牽動國家命運，1994年發生在中國的匯改大變化，可能在日本發生，當日圓從75.35在不知不覺中貶到151.94，眾多敏感的資金會源源不絕流入日本，而中國則是在累積龎大泡沫後，逐漸步日本後塵。
記者孫唯容／綜合報導
謝金河說，觀察過去30年趨勢，在中國經商的變化「關鍵時刻出現在1994年」，當時由朱鎔基當總理，人民幣進行滙改，取消外匯券，滙率併軌，外匯券原來5.76釘住美元，後來人民幣官價在8.77，而市場黑市交易已經在12兌一美元上下，人民幣大幅貶值，讓經濟處在相對低基期的中國產生無限競爭力。
謝金河指出，當時前總統李登輝鼓勵台商南進，但是最後，台商全部變成西進，原來南進的資金被人民幣貶值吸引，最後引爆亞洲金融風暴，東恊國家從此一蹶不振，反觀中國有如裝上渦輪馬達般，從此奔馳30年。
經過30年奔馳，中國經濟逐漸減速，中國的經濟總產值從1985年的3060億美元，到1989年日本泡沫經濟的時候，終於跑到1兆美元，今年到18兆美元。而日本在1989年Gdp已經跑到6.6兆美元，到去年剩下5.1兆美元，日本等於坐在地上30年。
最後謝金河說，接下來要注意，1994年發生在中國的匯改大變化，可能在日本發生，「當日圓從75.35元兌1美元，不知不覺中貶到151.94元兌1美元，眾多敏感的資金會源源不絕流入日本，而中國在累積龎大泡沫後，逐漸步入日本後塵」，經濟開始出現困難調整，台商在中國的經營也會愈來愈吃力，「這是我們面對的大時代」。