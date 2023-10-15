作風鐵腕！以色列總理首度召開緊急內閣會議 宣示將會摧毀哈馬斯
以巴衝突延燒進入第八天，加薩地區官員15日指出以色列對加薩走廊的報復空襲導致至少2329人喪生，更批評以色列國防軍對巴勒斯坦人的暴行形同「種族清洗」；然而以色列總理納坦雅胡也在15日首度召開擴大的緊急內閣會議，同時強調以色列準備在加薩地區「消滅哈馬斯」。
國際中心楊智傑／綜合報導
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在11日與該國反對黨領袖甘茨（Benny Gantz）宣布共組「戰時內閣」，在今（15）首度召開的戰時內閣緊急會議中，他感謝甘茨及其政黨成員加入戰時內閣，同時與部長們起立默哀，紀念在10月7日哈瑪斯襲擊中喪生的1300名以色列人。
這項會議在以色列的特拉維夫軍事總部舉行，會議開始時納坦雅胡先是聽取作戰計畫，接著又對現場軍隊們表示以色列即將迎來下一階段的戰事準備，「哈馬斯認為我們會被摧毀，但實際上是我們將消滅哈馬斯！」；身穿防彈背心的他也提到，朝野團結一心的以色列向全國、向敵人也向世界發出了明確的訊號。
美國有線電視新聞網（CNN）則引述加薩衛生部發言人阿奇德說法，稱在過去8天衝突裡，加薩死傷已超過2014年以巴衝突，以色列的行徑宛如種族清洗。
美國國務院也表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於明日前往以色列，這是他就在以巴衝突爆發以來，不到一週內第2次造訪以色列，屆時他將與以色列領袖進一步磋商。