這輩子第一次種樹！吳東亮偕彭雪芬台東造林　台新金種下4千棵樹

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期間綠色冀泉提供育苗諮詢並導入「育苗換金」模式，幼苗培育1年後長成的樹苗，一半可兌換育苗金，增加財源收入，另外一半可換回兩株幼苗重新投入培育，啟動下一輪環境永續及經濟循環，育成的樹苗，種植後將碳中和台新員工全年公務出行產生的排碳量。
吳東亮與夫人彭雪芬今日也難得一同現身台東種樹，包括親自挖土、覆土、為樹苗綁在支架上，也留下共同「種愛」的合影。吳東亮更透露，「這輩子第一次種樹」，被問容易嗎？他說「好像還好，只是她（彭雪芬）比較厲害。
吳東亮強調，好的事情從企業開始，也要推動到每一個人，台新致力永續行動，集結企業、社會企業、社福團體、校園等眾人之力，帶動環境與社會的正向雙循環。｢公益植樹共好計畫｣集結了植樹友善環境（E），社福團體參與培育樹苗（S），展現碳中和公務出行碳排的積極公司治理作為（G），是經典的ESG活動範例，也是台灣創舉。
台新金總經理林維俊受訪時也談到，台新金已宣示在2030年之前要達到碳中和目標，並在2030年達到100%使用綠電的目標，而台新金盤點員工使用公務車、計程車1年的碳排約48噸，牛樟樹種1年可吸收12公斤的二氧化碳，這樣換算下來需要4千棵樹才能綜合經營業務釋放出來的二氧碳，由於台東因風災受損嚴重，先從台東著手。
同時，台新金也會從節能、使用綠電、裝置太陽能電板這3大方向進行節能減碳，其中在節能一直在努力，每年都會編列預算進行燈具、冷氣機汰換，因此，即便事業體一直在擴張，用電量沒有成長，包括台新據點經常可見很多Gogoro的換電站和Ubike站，就是鼓勵員工在交通工具上節能。在發電方面，台新金在自己的10棟大樓設置太陽能發電板，目前有4棟建築已申請綠建築標章，並將積極參與綠能聯貸案。
台東縣政府副縣長王志輝也肯定台新善盡社會責任，並提到台東近期因海葵風災造成百萬株樹木倒塌，其中觀光景點兼具防風林台東森林公園受創最嚴重，損失逾萬顆樹木，縣府急盼苗木造林。幸獲台新及台東大學雪中送炭，此次植樹4000株，除500株種植於台東大學知本校區外，另3500株則轉種於台東森林公園，共同投入風災重建，成為企業在森林公園重建造林之首。
社會企業綠色冀泉創辦人陳宇華欣慰社福育苗成果，並表示樹苗在單位細心照顧下，不僅減少損害，育苗的園藝行為還能療癒服務對象身心，帶來額外效益。陳宇華進一步說明這次「育苗換金」機制，為台東社福創造總收入超過50萬元，高育成率的團體有選擇全數換苗，其中也有全數換金並獲近10萬元，現有3成團體持續育苗，創造循環綠色收益。
台新金表示，這次植樹行動，每株樹苗將專屬記名，並採用GPS定位及拍照上傳，讓植樹者在「公益共好森林」留下紀念，不僅是台新對環境及未來世代的關懷和承諾，也是集結企業、社會企業、社福團體、政府及校園等眾人之力，一同深耕台灣，讓美好永續。