中東燃戰火、美國急奔走！參院多數黨領袖訪以色列 遇空襲忙避難
美國參議院多數黨領袖、紐約州資深聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）15日表示，自己率領的國會代表團前往以色列訪問，中途遭遇火箭彈襲擊警報大作，一行人被緊急送往特拉維夫（Tel Aviv）的避難所。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《NBC News》等美媒報導，舒默在社群平台X（前身為推特）上發了一張照片，顯示他與幾位一同造訪以色列的團隊成員，包括猶他州共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney），躲在一處狹小的建築物內。
舒默並打下：「今天在特拉維夫，我們的代表團被緊急送往避難所，等待哈馬斯發射的火箭過去。它向你展示了以色列人必須經歷的事情。我們必須向以色列提供自衛所需的支持。」
舒默並說，身為參議院多數黨領袖，美國史上最高級別的猶太領導人，他正在盡其所能，確保參議院提供以色列實現軍事、情報和人道目標所需的一切，美國不會只是說說而已，而是會採取行動。
報導指出，72歲的舒默是美國史上最高級別的猶太裔官員，也是參議院首位猶太裔多數黨領袖。他15日率多位參議員在特拉維夫會見以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog），強調對以色列國的「跨黨派」支持。