幫侯友宜站台！馬英九忘手上有麥克風 對他「10字真心話」全收音
國民黨總統參選人侯友宜（14）日在新北板橋舉辦競選總部成立大會，成為他首場大型造勢晚會，藍營的元老們幾乎都有到場立體，包括王金平、韓國瑜、朱立倫以及前總統馬英九等人。然而有趣的是，在活動的尾聲，馬英九疑似忘了手上麥克風都還沒撤，就對侯友宜講出「真心話」，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
侯友宜在競選總部成立大會中表示「這場選舉不是為了一黨一派或是個人，而是決定2300萬台灣人民命運、台灣前途的保衛戰，大家已經站在台灣命運的紅綠燈前，一邊是戰爭，一邊是和平，就看大家的選擇」侯友宜強調「要讓民進黨看見人民的力量，民進黨做不好就下台，我會用生命保護台灣，讓台灣再出發，就從新北吹起改變台灣的號角」。
而前總統馬英九致詞時表示「原本還有些擔心侯友宜比較缺乏外交、國防的兩岸經驗，但直到訪美之後，完全變了一個人，給人是一種非常成熟的感覺，尤其應對國外的媒體也能輕鬆過關，讓我對他刮目相看，我認為他已經有充分資格可以做好一個總統」。
然而值得一提的是，晚會尾聲，在主持人喊完一串口號宣布散場之後，馬英九疑似忘記自己手上還拿著麥克風，一邊笑一邊拍侯友宜的肩膀說「喔！你的演講大有進步啊！」一旁還有人立刻把馬英九的麥克風給收走，笑翻不少選民表示「摁？馬的真心話也太真了吧哈哈」、「馬的真心話直接被收音，我真的要笑死」。