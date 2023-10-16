追殺哈馬斯高層到死！怒比為賓拉登 以色列：他們自己簽下死刑令
巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）7日突襲以色列，雙方爆發激烈武裝衝突，而現年60歲的哈馬斯二號人物辛瓦爾（Yahya Sinwar）也成了以軍的頭號擊殺目標，甚至將其與賓拉登（Osama bin Laden）相提並論，揚言追殺他直到進棺材。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，辛瓦爾在2015年被美國指定為恐怖分子，也是哈馬斯加薩地區的現任領導人，儘管曾多次遭到以色列逮捕，並在監獄中度過24年光陰，至今仍然是哈馬斯高層中的重要人物，於2011年與以色列士兵沙利特（Gilad Shalit）的換囚過程中出獄。
針對7日導致數千人喪生、也是以色列自1973年贖罪日戰爭以來，最嚴重的攻擊行動，辛瓦爾宣稱對此負責。
以色列國防軍中校赫克（Richard Hech）怒批辛瓦爾有張邪惡的面孔，「他的惡名源於他的殘酷行為」，還稱他為「汗尤尼斯屠夫」（Butcher of Khan Younis）。
以色列軍方已明確表示，在消滅辛瓦爾之前不會停手，強調辛瓦爾和他的整個團隊都在以色列的視線範圍內，一定會找到他。以色列國防軍中校勒納（Peter Lerner）直言：「當他們選擇全力對抗以色列時，就已經簽署了自己的死刑令。」