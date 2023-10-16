MLB／遊騎兵賽揚王牌Max Scherzer歸隊！美聯冠軍戰首場有望登板

美國職棒（MLB）美聯冠軍戰將在今（16日）正式展開，德州遊騎兵與休士頓太空人也在今公佈26人名單，其中遊騎兵則宣布當家賽揚王牌Max Scherzer和31歲右投Jon Gray都將回歸，且最快今天美聯冠軍戰G1都能上場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Max Scherzer在本季因右大圓肌拉傷在例行賽提早關機，並沒有在分區系列賽中登板，但隨著遊騎兵殺入美聯冠軍戰，與近日投打實戰的好狀況，遊騎兵在16日宣布Max Scherzer正式回歸，對於Max Scherzer的定位，主帥Bruce Bochy表示，「我們期待他能先發，再看看比賽的走向，要先發投第三戰或第四戰都可以，但如果有需要的話，今晚他就能出賽，但我希望是用不到，不過相信我，他已經準備好了。」至於Jon Gray確定會擺在牛棚後援待命，主帥Bruce Bochy透露，「他在牛棚練習的用球數還沒到足以先發的高度，這系列賽主要會以後援為主，但也沒有完全排除，若打到最後幾場讓他先發出賽的可能性。」Max Scherzer生涯擁有9年季後賽經驗，更在效力老虎與國民時打入世界大賽，並在2019年隨著國民奪下世界大賽冠軍，此外Max Scherzer也有4年聯盟冠軍戰的投球經驗，總計季後賽生涯出賽27場，包括22場先發，戰績繳出7勝7敗1救援、自責分率3.58。MLB／大谷翔平要加入紅襪難度大增！重點在於補強資金可能不足MLB／大谷翔平第一希望就是留在西海岸！美媒大膽預測道奇隊出線MLB／鄧愷威分享2A升3A心路歷程：成熟的獵人不會因等待放棄獵物MLB／台美混血大物Corbin Carroll夠厲害！獲得費城人總教練狂讚