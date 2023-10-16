歐盟向加薩走廊提供人道援助　資金增至逾25億元

聯合國呼籲以色列允許人道救援　警告「中東恐陷入深淵」

▲聯合國秘書長古特瑞斯呼籲巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯釋放所有人質，並敦促以色列讓人道援助進入加薩，警告中東處於「深淵邊緣」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國秘書長古特瑞斯呼籲巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯釋放所有人質，並敦促以色列讓人道援助進入加薩，警告中東處於「深淵邊緣」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社紐約聯合國總部15日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）釋放所有人質，並敦促以色列讓人道援助進入加薩，警告中東處於「深淵邊緣」。

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法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明中說：「加薩（Gaza）無水可用、沒有電力與其他基本物資。」

他又說，聯合國在埃及、約旦、約旦河西岸和以色列儲存的糧食、用水、醫療物資和燃料「可在幾小時內運送出去」，但工作人員「必須能夠安全、暢通無阻地將這些物資運進加薩各處」。

同時，他呼籲哈瑪斯「立即」且「無條件地」釋放人質。

古特瑞斯說：「這兩個目標彼此都是合理的，不應成為談判籌碼且必須確實執行，因為這是正確的事。」他表示「在這個動盪時期做出這兩項呼籲」是他職責所在，因為「中東地區正處於深淵的邊緣」。

哈瑪斯7日突破重兵防守的以色列邊界進行突襲，派出一波又一波的戰士燒殺擄掠，造成超過1400人死亡，其中大多數是平民，以色列隔日向哈瑪斯宣戰。

以色列隨後發動無情的轟炸行動，夷平加薩走廊街區並造成至少2670人死亡。加薩走廊居民大多是巴勒斯坦一般老百姓。

以色列也切斷加薩所有水源、電力與糧食供應，到了今天才再度向加薩南部恢復供水。

以色列軍隊預料將對加薩發動地面攻勢，並於事前呼籲加薩走廊北部民眾撤至南部安全地點。加薩走廊人口有近240萬，近半住在北部。

援助團體已警告當地可能出現人道災難。目前約有100萬人流離失所，巴勒斯坦民眾抱怨水源短缺。

以色列軍方今天表示，自哈瑪斯上週發動致命攻擊以來，已證實有155人遭挾持為人質。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1121016

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