MLB／大聯盟史上首位女性總教練！巨人面試女助教Alyssa Nakken
舊金山巨人（MLB）在本季賽季結束前開除主帥Gabe Kapler，根據《The Athletic》記者Adam Gretz透露，巨人隊在最近已經展開新總教練的面試，其中就包括女教練Alyssa Nakken，也讓Alyssa Nakken成為美國職棒史上首位面試總教練的女性。
記者張志宇/綜合報導
現年33歲的Alyssa Nakken在2020年加入巨人教練團，並在過去4年裡，擔任助理教練，主要負責跑壘、外野訓練，與賽前比賽分析，更在2022年創造美國職棒紀錄，在該年4月對陣聖地牙哥教士隊時，因一壘指導教練遭到驅逐出場，隨即由Alyssa Nakken接替擔任，讓他成為美國職棒史上首位上場擔任執教的女性教練。
除了Alyssa Nakken是主帥候選人外，《MLB.com》也透露，板凳教練Kai Correra、三壘指導教練Mark Hallberg與現任棒球營運特助Ron Wotus，也都是總教練的可能人選。
目前聯盟中除了Alyssa Nakken是女性職員外，在聯盟中還有另一位女性總管，便是自2021年就擔任邁阿密馬林魚總管的Kim Ng，Kim Ng也是北美四大聯賽中，首位擔任總管職務的女性。