免疫負債來了！「6病毒來襲」好多人生病　孩童感染它可能喪命

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跟據《CTWANT》報導，中醫師鄒瑋倫提到，很多人吃藥吃了好幾天卻還是咳個不停，吃完西藥又換中藥，這樣的患者最近就增加4成，「多患者是遭受一連串的病毒攻擊，例如就曾遇過連續4次確診的患者，甚至也有人先染流感接著又確診新冠肺炎，相當煎熬」。
而事實上，日前小兒科醫師吳昌騰也在臉書粉專表示「目前台灣流感已處於流行期，但預估將於11月中旬進一步上升，並於1月底達到高峰，提醒大家，今年秋冬季節可能會迎來COVID-19、流感、RSV，這三種病毒的合併流行，而疫苗的接種將會是有效保護你的身體健康」呼籲大家應該儘快去接種疫苗。
🟡什麼是感染呼吸道融合病毒（RSV）？
呼吸道融合病毒是一單股負鏈RNA病毒，屬副黏液病毒科，在溫帶地區常見於冬季至早春，呈季節性流行，台灣位於亞熱帶地區， 四季溫差較不明顯，病例則全年可見，因此隨時都要注意預防。 嬰幼兒及孩童感染後所帶之病毒量及傳染期皆大於成人。
🟡感染呼吸道融合病毒（RSV）有什麼症狀？
當嬰幼兒感染了呼吸道融合病毒，出現症狀包括咳、痰、喘，RSV不僅可以導致兒童發生嚴重的細支氣管炎、支氣管痙攣、肺炎和急性呼吸衰竭，甚至RSV可導致病童重度呼吸暫停，嚴重時引起嬰兒猝死，家長不可不慎。