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免疫負債來了！「6病毒來襲」好多人生病　孩童感染它可能喪命

▲隨然新冠肺炎疫情已經趨緩，民眾面臨「免疫負債」的情況，不少人接連生病就醫。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲隨然新冠肺炎疫情已經趨緩，民眾面臨「免疫負債」的情況，不少人接連生病就醫。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

記者張嘉哲/綜合報導

隨然新冠肺炎疫情已經趨緩，但是該病毒仍然沒有完全消失，在疫情解封之後，多數人拆除口罩，民眾也面臨「免疫負債」的情況，秋冬症來臨，各式各樣的病毒也隨之開始流行。最近，許多門診出現不少病患，「咳嗽」的情況非常多，提醒家長今年秋冬流行的病毒有多種，其中5歲以下嬰幼童更要當心，如果感染呼吸道融合病毒（RSV）有可能會併發重症，恐怕會有生命危險。

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許多人最近常常聽到有人開始咳嗽，這不僅是新冠病毒持續肆虐，還有包括「流感、呼吸道融合病毒、人類間質性肺炎病毒、肺炎鏈球菌、腺病毒」都廣為流行，根據疾管署的統計，上周類流感就診人數就高達11萬210人，顯見病毒的侵襲已經鋪天蓋地而來。

▲衛福部疾管署防疫醫師林詠青指出，家有未滿6個月大小小孩的家長，應儘量接種流感疫苗、保護孩子健康。（圖／記者林志怡攝，2023.10.11）
▲衛福部疾管署防疫醫師林詠青指出，家有未滿6個月大小小孩的家長，應儘量接種流感疫苗、保護孩子健康。（圖／記者林志怡攝）
跟據《CTWANT》報導，中醫師鄒瑋倫提到，很多人吃藥吃了好幾天卻還是咳個不停，吃完西藥又換中藥，這樣的患者最近就增加4成，「多患者是遭受一連串的病毒攻擊，例如就曾遇過連續4次確診的患者，甚至也有人先染流感接著又確診新冠肺炎，相當煎熬」。

而事實上，日前小兒科醫師吳昌騰也在臉書粉專表示「目前台灣流感已處於流行期，但預估將於11月中旬進一步上升，並於1月底達到高峰，提醒大家，今年秋冬季節可能會迎來COVID-19、流感、RSV，這三種病毒的合併流行，而疫苗的接種將會是有效保護你的身體健康」呼籲大家應該儘快去接種疫苗。

▲醫師呼籲民眾應該儘快注射流感疫苗，因應秋冬流感流行高峰來臨之際。（圖／衛生局提供）
▲醫師呼籲民眾應該儘快注射流感疫苗，因應秋冬流感流行高峰來臨之際。（圖／衛生局提供）
🟡什麼是感染呼吸道融合病毒（RSV）？

呼吸道融合病毒是一單股負鏈RNA病毒，屬副黏液病毒科，在溫帶地區常見於冬季至早春，呈季節性流行，台灣位於亞熱帶地區， 四季溫差較不明顯，病例則全年可見，因此隨時都要注意預防。 嬰幼兒及孩童感染後所帶之病毒量及傳染期皆大於成人。

🟡感染呼吸道融合病毒（RSV）有什麼症狀？

當嬰幼兒感染了呼吸道融合病毒，出現症狀包括咳、痰、喘，RSV不僅可以導致兒童發生嚴重的細支氣管炎、支氣管痙攣、肺炎和急性呼吸衰竭，甚至RSV可導致病童重度呼吸暫停，嚴重時引起嬰兒猝死，家長不可不慎。

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