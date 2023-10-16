▲愛滋PrEP使用者疏忽「它」梅毒感染多45倍　北榮提2措施介入有效降低風險！

我是廣告 請繼續往下閱讀
使用PrEP而疏忽自主防護 北榮嘗試非藥品性介入措施臺北榮總內科部感染科巫炳峰主治醫師表示，根據國外研究報告顯示，以男男性行為者為例，相較於未使用PrEP的族群，使用PrEP的族群感染梅毒的比率高出了45倍，而罹患其他性病（如：淋病、披衣菌等）的機會也高出11至25倍，PrEP使用確實有可能使其它性病的發生率有顯著增加的趨勢。
因此，臺北榮總感染科配合疾管署推動預防疾病感染措施，持續參與「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥計畫」執行，同時針對梅毒、淋病、披衣菌、疱疹、人類乳突病毒等性病，由愛滋病個管師於定期回診時給予相關衛教諮詢服務。
並在今（112）年4月起，嘗試以免費提供「水性潤滑劑」、「保險套」等非藥品性介入措施，進一步避免PrEP參與者增加相關性病的感染。巫炳峰醫師說明，根據臺灣本土的研究報告，使用油性材料當潤滑劑感染愛滋的風險是使用水性潤滑劑者的2.4倍，因此提供水性潤滑劑、保險套等介入措施。
107位患者2措施介入後 至今未發現其他性病感染根據臺北榮總資料顯示，111年執行PrEP計畫共收案179位參與者，發生梅毒感染的人數是39位（21.8%），而淋病的感染人數則為22位（12.3%）。不過在新增非藥品性介入措施後，112年執行PrEP計畫迄今共收案107位參與者，定期門診回診追蹤均未發現有新感染梅毒等其他性病。
巫炳峰醫師呼籲，高風險族群如：性工作者、毒癮戒治者、無固定性伴侶、曾發生沒有任何防護措施的性行為者等，都應考慮參與PrEP，避免感染愛滋病毒演變為終身慢性病，同時也要諮詢相關的非藥品介入性措施來預防梅毒等其他性病，保護自己，也能保護他人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59583
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw