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愛滋PrEP使用者疏忽「它」梅毒感染多45倍　北榮提2措施介入有效降低風險！

▲愛滋PrEP使用者疏忽「它」梅毒感染多45倍　北榮提2措施介入有效降低風險！
▲愛滋PrEP使用者疏忽「它」梅毒感染多45倍　北榮提2措施介入有效降低風險！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】罹患愛滋病會讓免疫力嚴重低下，甚至會因此而死亡，由於目前仍無藥物可以有效治癒愛滋病，因此衛福部疾管署於2016年開始，建議使用愛滋病暴露前預防用藥（PrEP），來預防非感染者在暴露環境下感染愛滋病毒的風險。

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不過，臺北榮總發現PrEP使用者可能因此有更高的傾向在性行為中不使用保險套，導致其他性病的增加。對此，北榮開始提供免費「水性潤滑劑」、「保險套」等非藥品性介入措施，並於定期門診回診追蹤，發現確實可以藉此有效降低愛滋病暴露前預防用藥者（PrEP）罹患其它性病。

使用PrEP而疏忽自主防護　北榮嘗試非藥品性介入措施

臺北榮總內科部感染科巫炳峰主治醫師表示，根據國外研究報告顯示，以男男性行為者為例，相較於未使用PrEP的族群，使用PrEP的族群感染梅毒的比率高出了45倍，而罹患其他性病（如：淋病、披衣菌等）的機會也高出11至25倍，PrEP使用確實有可能使其它性病的發生率有顯著增加的趨勢。

因此，臺北榮總感染科配合疾管署推動預防疾病感染措施，持續參與「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥計畫」執行，同時針對梅毒、淋病、披衣菌、疱疹、人類乳突病毒等性病，由愛滋病個管師於定期回診時給予相關衛教諮詢服務。

並在今（112）年4月起，嘗試以免費提供「水性潤滑劑」、「保險套」等非藥品性介入措施，進一步避免PrEP參與者增加相關性病的感染。巫炳峰醫師說明，根據臺灣本土的研究報告，使用油性材料當潤滑劑感染愛滋的風險是使用水性潤滑劑者的2.4倍，因此提供水性潤滑劑、保險套等介入措施。

107位患者2措施介入後　至今未發現其他性病感染

根據臺北榮總資料顯示，111年執行PrEP計畫共收案179位參與者，發生梅毒感染的人數是39位（21.8%），而淋病的感染人數則為22位（12.3%）。不過在新增非藥品性介入措施後，112年執行PrEP計畫迄今共收案107位參與者，定期門診回診追蹤均未發現有新感染梅毒等其他性病。

巫炳峰醫師呼籲，高風險族群如：性工作者、毒癮戒治者、無固定性伴侶、曾發生沒有任何防護措施的性行為者等，都應考慮參與PrEP，避免感染愛滋病毒演變為終身慢性病，同時也要諮詢相關的非藥品介入性措施來預防梅毒等其他性病，保護自己，也能保護他人。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59583

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