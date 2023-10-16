台積電、AI領跌！台股早盤跌近160點 黃金概念股、光通訊夯
以巴衝突加劇，美股四大指數上周五（13日）跌多漲少，台北股市今（16）日開盤走跌，早盤一度跌近160點，來到16624點，跌幅0.9%。權值王台積電將在周四舉行法說會，今早盤跌1.5%。其他電子股也熄火，AI概念股僅緯創逆勢抗跌漲近1%。而今日盤面焦點為黃金概念股、造紙股也很亮眼，另外光通訊也紅通通。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數13日上漲39.15點，或0.12%，收33670.29點；那斯達克指數下跌166.99點，或1.23%，收13407.23點；標普500指數下跌21.83點，或0.5%，收4327.78點；費城半導體指數下跌95.65點，或2.70%，收3452.97點。
受到美股影響，台北股市今日早盤開低，早盤一度跌近160點，來到16624點，跌幅0.9%。晶圓代工龍頭、權值王台積電傳出要放棄龍科3期的擴建，早盤弱勢跌10元，來到543元，跌幅1.5%。同樣為晶圓代工的聯電跌近1%，力積電漲1.4%。其他重要電子股，如聯發科跌0.8%，友達、群創、國巨、日月光跌1%以上，鴻海、和碩、大立光小跌。
AI概念股各自表現，僅緯創逆勢抗跌漲近1%，英業達與廣達跌0.8%左右，緯穎跌1%多、技嘉小跌。由於以巴戰事未歇，黃金概念股今起漲，佳龍漲8%，期元大S&P黃金正2、金益鼎漲3到4%，期元大S&P黃金與光洋科漲1到2%。今日造紙也表現亮眼，華紙漲6%，榮成、士紙、永豐餘、正隆漲1到2%多。而光通訊紅光滿面，康聯訊、創威飆漲停，前鼎、上詮與光聖漲4到6%。