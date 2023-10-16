匿名恐嚇和平高中！高三生嗆「想活命別到校」 北市警今進駐校園
國慶日當天，不明人士在社群平台上「和平黑特」放話，聲稱在16日開學當天，要在北市和平高中的穿堂製造「大屠殺」；校方知悉後立即報警處理，案經北市刑大調查，發現發文者竟然為和平高中的18歲高三學生，該名學生供稱自己是因課業、人際關係遭受壓力，一時心情低落才會衝動犯案，雖然已順利逮捕犯嫌，但為求慎重今（16）日警方仍派出多名警員、便衣刑警到場巡邏站崗，以維護校園安全。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，社群平台「和平黑特」上10日出現一則匿名貼文，警告和平高中同學10月16日千萬不要去學校，當天中午12點在靠近校門穿堂附近，將迎來一場大屠殺，恐嚇者更放話屠殺原因很簡單「我看不慣你們的愚蠢和自以為是，你們不但沒有任何一點媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義強壓在別人身上，甚至認為自己可以不負責任的在這個平台上散布大量攻擊別人的不實資訊。」
貼文一出立即引發恐慌，粉專管理員即刻下架貼文，校方也在第一時間向警方報案，經相關單位連日追查下，最終循線鎖定一名18歲高三學生犯案，他到案後供稱，因心情低落才會在社群軟體上發文，警方搜索後，並未在其房內找到任何違禁物品，但仍查扣其手機、電腦進行分析，由於該生已年滿18歲，警方偵訊後已依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。