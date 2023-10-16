▲老人鬱症VS.年輕人鬱症有哪些不同？　憂鬱原因、症狀表現、治療一次看！

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老人憂鬱常見「鬱症」的表現 與社會因素及身體狀况與失落較具關聯鬱症（MDD）常被外界稱為重鬱症、重度憂鬱症，但邱南英副院長提到，MDD英文全名為Major depressive disorder並沒有「重度」的意思，而是「主要的憂鬱症」，此外MDD其實也有輕、中、重的差別。
鬱症會發生在任何的年齡層，可是老人鬱症的病因和年輕人鬱症有些不同。邱南英副院長表示，年輕人有很高的比例是因為遺傳因素，但是老人家跟社會因素（如：社會階層較低、缺乏社會支持）等有很大的關係，另外也和以下的因素有關：
- 失落：身體狀況變差、自主能力變差、退休、失去親友等導致的失落感。
- 孤獨：獨居、家庭結構改變、居住環境的改變、現有的支持減少等導致的孤獨感。
- 生理因素：
- 身體的功能變差、受限、失能。
- 神經生物危險因子（如：老化使下視丘－腦下垂體－腎上腺軸改變，或皮質脂酮素、血清素、正腎上腺素等的濃度改變）。
- 大腦的退化、萎縮。
- 其他的身體疾病。
- 藥物作用。
- 人格特質：本身就容易發脾氣、對人有敵意，或是衝動控制力較差、抗壓性較低、較易依賴他人，強迫型人格、完美主義、無變通性等都容易有鬱症的產生。
- 營養：老年人的認知功能變差和維生素的濃度有關，尤其維生素B群會影響鬱症的產生。
老人鬱症經常以生理表徵表現 應該注意「這些」警訊除了導因不太一樣外，老人鬱症的表現也和年輕族群有些不同，邱南英副院長表示，以現象學的觀察來說，老人鬱症的病友可能常常會說自己哪裡疼痛、哪裡不舒服，或是認知功能（如：記憶力、注意力、執行能力等）變差；他們也常常會認為是自己有身體方面的問題，可是就是很少直接說「我心情不好」。
邱南英副院長提到，如果身邊親友發現老人家的行為、表情改變，容易不安、焦慮、發脾氣，而且常有無法解釋的疼痛問題，或是過度擔心身體有狀況，甚至有拒絕就醫或過度就醫、自己使用成藥等不當的醫療行為，都應特別注意，尤其興趣明顯減少、不想講話、不想動、社會退縮都是最大的警訊，都應盡快協助就醫，接受診斷與積極治療。
老人鬱症如何治療？ 老年人不願意就醫怎麼辦？在老人鬱症的治療上，邱南英副院長表示，並不是所有的鬱症都非得用藥不可，輕度的鬱症可以考慮心理治療、諮商、支持等，但是如果是中度及以上就必須使用藥物，至少要經過約8－12週的急性治療，與後續4－9個月的持續治療；如果比較嚴重、重覆發作、有自殺風險、特殊的個案，維持治療至少要一年以上。
若需要藥物介入，針對憂鬱本身，教科書建議第一線的藥物治療為選擇性血清素再回收抑制劑（SSRIs）類藥物，但是從臨床角度來看它的療效並沒有很好，現在有些新的藥物相對較有幫助。以快速抗憂鬱的鼻噴劑為例，目前在台灣適應症為鬱症合併有自殺意念者，能幫助病友在短時間內緩解症狀、阻擋自殺念頭。
此外，老人鬱症的藥物治療，也需要綜合憂鬱病症、其他疾病如高血壓或高血糖、營養、生活等各層面，一起評估與調整。鬱症治療不單單只是用藥減緩症狀，也包含飲食、睡眠、運動、日照、生活調整、支持等，才可達到降低自傷、自殺風險，以及恢復功能、社交活動等的治療目標。
邱南英副院長強調，其中親友的支持是非常重要的，尤其現在很多老年人獨居，不太會注意到憂鬱情緒的變化，希望親友特別是子女要留意。而現在很多的老年人不喜歡就醫，怕會影響年輕人工作，這時可以讓他們了解「父母健康才是我們子女最大的幸福」，鼓勵且陪伴家中長輩，讓他們獲得適當的診斷、治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59552
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