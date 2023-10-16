MLB／費城人30轟重砲Hoskins國聯冠軍戰有望歸隊？主帥：無可奉告
美國職棒（MLB）國聯冠軍戰將在明（17日）正式展開，將由費城費城人在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，其中季前因左膝膝韌帶撕裂整季報銷的費城人30轟重砲Rhys Hoskins也有望歸隊，費城人主帥Rob Thomson也透露，「明天公布名單後，大家就會知道了，現在我什麼都不能說，因為這會洩漏我們的大名單。」
記者張志宇/綜合報導
Rhys Hoskins是費城人近年來的主力一壘手，在上季繳出30轟、145安、79分打點、打擊率0.242、OPS 0.794的成績，但在今年春訓對陣老虎時，在守備時導致左膝韌帶撕裂，並開刀治療缺席一整季。
但隨著費城人闖入國聯冠軍戰，重砲Rhys Hoskins是否有望歸隊，主帥Rob Thomson表示，「他正在取得進展，具體來說，除了守備，Hoskins現在更專注於打擊，且已經展開Live BP（實戰練習）。」
根據《CBS MLB》推測，Rhys Hoskins在回歸打線後，應該會專職指定打擊，屆時費城人將做出選擇，若將火力最大化，本季大多時間擔任指定打擊的Kyle Schwarber就必須上場守備，若以Kyle Schwarber的守備水準來看，費城人恐怕會付出些許代價，就看主帥Rob Thomson怎麼做出取捨。
Rhys Hoskins大聯盟生涯7季都是效力於費城人，共繳出148轟、588安、405分打點、平均打擊率0.242、OPS 0.846的成績，更在17場季後賽出賽中掃出6發全壘打。