日圓再貶有限！換匯價續見0.21字頭 專家點出日貨幣政策改變時點
日圓兌美元之前一度貶破150，後來反彈回到148價位，目前在149.5附近震盪，哈日族也很關心日圓是否會繼續貶？對此，台新金控首席經濟學家李鎮宇今（16）日受訪時表示，「日圓在150這裡再貶也不會貶到哪去」，他預期日本央行貨幣正常化可能要等到美國聯準會 （Fed）停止升息後，才會考慮放寬殖利率曲線控管（YCC）政策。
記者顏真真／台北報導
雖然新台幣兌美元今日早盤再貶快接近32.3元，但日圓兌美元也逼近150價位，在149.5附近震盪，也使得日圓兌新台幣換匯價持續在「0.21字頭」，台灣銀行日圓現鈔賣出價今日早盤來到0.2193元價位，目前在0.2196元。
不過，哈日族也很關心日圓還會再貶破150嗎？對此，台新金首席經濟學家李鎮宇指出，應該會在150附近震盪，其實日本央行也不希望日圓太低，對日本央行最重要是貨幣政策正常化。
李鎮宇認為，其實現在日本央行取消YCC或放寬，即便日圓回升至130兌1美元，對出口競爭力也沒太大影響，跟日圓從130升至90是不一樣的。因此，他預期，日本央行也在等美國聯準會停止升息，就會思考放寬ycc，因此，「日圓在150這裡再貶也不會貶到哪去 。」