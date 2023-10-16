以巴戰爭引仇殺！美國房東涉嫌刺死6歲穆斯林男童

我是廣告 請繼續往下閱讀
警方聲明指出，「調查人員能夠確定，這起殘暴攻擊案的兩名受害者都是嫌犯鎖定的目標，因為他們是穆斯林，此案也與中東尚未停歇的以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突有關」。
警長辦公室並未提供更多細節或受害者國籍，但美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations，CAIR）芝加哥辦公室表示，這名孩童是巴勒斯坦裔美國人。
當局表示，這名婦女在抵抗房東攻擊時，設法打電話報警求救。威爾郡警長辦公室表示，這名71歲房東名為庫茲巴（Joseph Czuba）。
警長辦公室聲明說，他們在住宅內的一間臥室找到兩名受害者，他們的胸部、身體軀幹和上肢有多處刀傷。
根據聲明，在驗屍過程中，從男孩腹部拔出一把七英寸（約18公分）長的鋸齒狀軍用刀。
警方趕到現場時，發現庫茲巴坐在住宅車道附近的地上，額頭上有一道裂傷。他被送往醫院治療，之後被控殺人、殺人未遂和兩項仇恨罪。
美國-伊斯蘭關係協會芝加哥辦公室負責人瑞哈伯（Ahmed Rehab）告訴記者，這名婦女在醫院接受治療時傳訊息給孩子父親說，「他敲了門，接著企圖勒死我，還說『你們穆斯林都得死』」。
美國-伊斯蘭關係協會在聲明中表示，這起攻擊事件是「我們最糟糕的噩夢」。
哈瑪斯武裝集團7日突破戒備森嚴的邊界，槍殺、刺傷並燒死1400多人，其中大多是平民，以色列隔天正式對哈瑪斯宣戰。
以色列接著對加薩走廊（Gaza Strip）發動空襲，將當地街區夷為平地，造成至少2670人喪生，其中多數是巴勒斯坦普通百姓。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1121016
更多「以巴戰火再起」相關新聞。