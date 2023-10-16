不負責飼主「放養式飼養」 新北動保處追查重罰8萬6000元
近日來新北市新莊地區屢屢發生飼主因放養犬隻，造成交通問題、環境髒亂及影響生態環境，憤而向新北市政府動物保護防疫處檢舉，經稽查後發現飼主除疏縱外，連俗稱三合一的寵物登記、絕育及狂犬病疫苗紀錄竟然完全空白，依據動保法及動物傳染病防治條例處以8萬6000元罰款，並提醒飼主不可任意放養犬隻。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府動物保護防疫處表示，新莊區丁姓飼主習慣開門讓犬隻自行外出大小便和逛大街，犬隻追車追人也放任不管，「放養式飼養」造成附近民眾經過都提心吊膽，成為當地知名的惡鄰居。事後調查發現其所飼養的3犬都沒有施打晶片且未絕育，也從未施打過狂犬病疫苗，依照動保法規定無寵物登記裁罰3,000元、未絕育裁罰5萬元，並依據動物傳染病防治條例規定無施打狂犬病疫苗處3萬元罰款；另疏縱犬隻在馬路上遊盪行為也違反動保法規定無7歲以上人員伴同，處3,000元罰款，總計共裁罰8萬6,000元，希望飼主得到警惕與改善飼養方式。
新北市政府動物保護防疫處提到，另一件則同樣也發生在新莊區，飼主王先生檢舉一隻小黑狗看到他們家的柴犬會莫名熱情，有次還咬到柴犬及王先生，令王先生不勝其擾，動保處調查後針對未繫牽繩的疏縱行為向小黑狗飼主依新北市動物保護自治條例處3千元罰款，後續將持續追蹤，若再次查證，將依法連續開罰。
新北市政府動物保護防疫處呼籲，愛毛小孩不是只有餵飯，要養也要負責，飼主應完成晶片植入登記，為寵物絕育及施打狂犬病疫苗；另放養會導致寵物走失、隨處便溺、追車咬人、與鄰居發生衝突，甚至動物虐待案件，寵物於公共場所應繫上牽繩，以免寵物衝到路上發生意外，也避免違法受罰。