南韓以色列撤僑班機免費！「日本每人收3萬」 尷尬載到杜拜去
以巴戰爭衝突持續擴大，多國已經陸續展開撤僑的行動，包括南韓、德國、加拿大等國都出動專機或者專機接送僑民。而日本外務大臣上川陽子15日宣布，將派遣日本駐沙特阿拉伯大使上村司作為政府代表前往中東各國。然而日本後續雖然有安排撤僑包機，但是卻要每位公民繳交3萬日元（約等於新台幣6460元），而且目的地也不是日本，引發日本人不滿，
記者張嘉哲/綜合報導
根據《共同社》報導，日本外務大臣上川陽子表示，截至14日，滯留以色列的日本人大約有1千人，有鑑於局勢不穩定且隨時在變化，上川陽子呼籲有意撤離者趁商用航班仍在運行盡快採取應對。而官方也在台灣時間15日凌晨，派出撤僑專機。
不過，日本富士新聞網（FNN）報導，日本撤僑班機，每人需要支付3萬日元（約等於新台幣6460元）才能乘坐，且還並非回到日本境內，只能飛到杜拜，因此該撤僑班機是從以色列特拉維夫郊區機場飛抵阿拉伯聯合大公國杜拜機場。
對比其他國家做法，像是南韓也有派出專機，而且國人是可以免費搭乘，甚至南韓政府空軍抵達以色列中部城市特拉維夫，出於人道考量，同時也讓51名日本人及6名新加坡人上機，最終抵達韓國首爾近郊軍用機場，對比日本政府派出專機不僅要收費且也不是回到自己國家，讓機上的8個日本人有些不滿。