劉德華「寵粉狂魔」為粉絲嗆保全！62歲生日賣力嗨唱逗樂3000歌迷
自團體「飛輪海」出道的吳尊，日前席開22桌宴請粉絲，一起度過44歲生日，寵粉行為引發熱議！其實演藝圈大前輩劉德華也是「寵粉狂魔」，每年生日都會與粉絲會「華仔天地」同慶，今年62歲暖壽更為3000名粉絲賣力嗨唱；最著名的寵粉事蹟，則是他不滿粉絲遭保全推開，不惜與保全動怒護粉無極限。
記者黃雅琪／綜合報導
劉德華粉絲會「華仔天地」成立於1988年6月18日，粉絲們自稱為「家人」，透過官方APP傳遞劉德華公開活動，集結世界各地的粉絲聯繫緊密。日前為劉德華62歲生日辦暖壽活動，3000名粉絲一同慶生，還邀請到羅蘭、胡楓、葉倩文、林子祥、容祖兒、陳家樂等友人出席，劉德華在台上賣力「寵粉」嗨唱，最後感性的說：「我希望我的『家人』繼續身體健康，每年生日會都可以見到大家。」
劉德華日前出席多倫多影展獲頒「特別貢獻獎」、站台新片《紅毯先生》首映，正要走完紅毯時突然聽見後方粉絲呼喚，他立刻掉頭與粉絲們簽名、合照來者不拒，滿足所有人的要求！「寵粉」寵到與保全動怒，多年前劉德華參加電影《王牌逗王牌》首映會時，保全為了控管台下激動粉絲爆發推擠，劉德華上前阻止還氣到停留了數十秒，事後也道歉保全，解釋希望粉絲能留下美好回憶。